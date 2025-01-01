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Постер фильма Красивая жизнь
Постер фильма Красивая жизнь
Постер фильма Красивая жизнь
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 6.4
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3 постера
Киноафиша Фильмы Красивая жизнь

Красивая жизнь

Taking Care of Business 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Что может означать для преуспевающего бизнесмена потеря органайзера со всеми кредитными карточками, наличными деньгами и ключами от особняка в Малибу? Именно это предстоит выяснить Спенсеру Барнсу, преуспевающему рекламному менеджеру.

Но настоящие неприятности для него начинаются тогда, когда его органайзер попадает в руки сбежавшего из тюрьмы Джимми Дворски, который проводит больше времени в заключении, чем на свободе. С этого момента жизнь обоих настолько круто меняется, что дух захватывает.

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 16 августа 1990
Дата выхода
17 августа 1990 Россия 16+
23 мая 1991 Германия
17 августа 1990 Казахстан
16 августа 1990 США
31 мая 1991 Турция
17 августа 1990 Украина
24 мая 1991 Финляндия
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $20 005 435
Производство Hollywood Pictures, Silver Screen Partners IV
Другие названия
Taking Care of Business, Filofax, Akıl Defteri, Dbać o interes, Filofax - Ich bin Du und Du bist nichts, Filofax, avagy a sors könyve, Filofax, un'agenda che vale un tesoro, Han är jag!, Kuk i kalenderen, Milionari a l'instant, Milionário Instantâneo, Milionário num Instante, Millonario al instante, Muisti hukassa, O Encontro Final, O yuppie mas proekypse... maimou, Tes affaires sont mes affaires, Ο γιάπι μάς προέκυψε... μαϊμού, Как разобраться с делами, Красиве життя, Як уладнати справи, ファイロファックス　トラブル手帳で大逆転, 錯轉乾坤
Режиссер
Артур Хиллер
В ролях
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Чарльз Гродин
Чарльз Гродин
Лорин Локлин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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