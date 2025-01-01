Что может означать для преуспевающего бизнесмена потеря органайзера со всеми кредитными карточками, наличными деньгами и ключами от особняка в Малибу? Именно это предстоит выяснить Спенсеру Барнсу, преуспевающему рекламному менеджеру.
Но настоящие неприятности для него начинаются тогда, когда его органайзер попадает в руки сбежавшего из тюрьмы Джимми Дворски, который проводит больше времени в заключении, чем на свободе. С этого момента жизнь обоих настолько круто меняется, что дух захватывает.
|17 августа 1990
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