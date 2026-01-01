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Постер фильма Мужчины не уходят
6.6
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6.6

Мужчины не уходят

, 1990
Men Don't Leave
США / драма / 18+
Постер фильма Мужчины не уходят
6.6

В ролях

Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Beth Macauley
Арлисс Ховард
Арлисс Ховард
Charles Simon
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Jody
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Chris Macauley
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Lisa Coleman
Том Мэйсон
John Macauley
Чарли Корсмо
Matt Macauley
Белита Морено
Mrs. Buckley
Джим Хейни
Mr. Buckley
Кори Кэрриэр
Winston Buckley
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Chris Macauley
Режиссер Пол Брикман
Сценарист Моше Мизрахи, Барбара Бенедек, Пол Брикман
Композитор Томас Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 2 февраля 1990
Дата выхода
2 февраля 1990 Россия 12+
3 августа 1990 Великобритания
2 февраля 1990 Казахстан
2 февраля 1990 США
2 февраля 1990 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $6 070 725
Производство The Geffen Company
Другие названия
Men Don't Leave, Verrückte Zeiten, A nő nem felejt, Gli uomini della mia vita, Gvarim Lo Ozvim, Homens de Verdade, Les hommes de ma vie, Livet går vidare, Livet går videre, Los hombres no abandonan, Los hombres nunca se van, Mænd svigter ikke, Mężczyźni nie odchodzą, Mulher Até o Fim, Uusi elämä edessä, Мужчины не уходят, メン・ドント・リーブ

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

Jody Хочешь Пеллегрино?
Chris Macauley Это пиво?
Jody Нет, это минеральная вода в бутылках.
Chris Macauley А, да. Да, конечно. Они очень хорошие.
Jody Ты очень милая. Я тебе сок принесу.

Отзывы о фильме

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