Men Don't Leave, Verrückte Zeiten, A nő nem felejt, Gli uomini della mia vita, Gvarim Lo Ozvim, Homens de Verdade, Les hommes de ma vie, Livet går vidare, Livet går videre, Los hombres no abandonan, Los hombres nunca se van, Mænd svigter ikke, Mężczyźni nie odchodzą, Mulher Até o Fim, Uusi elämä edessä, Мужчины не уходят, メン・ドント・リーブ
Рейтинг фильма
6.6
Оцените11 голосов
6.6IMDb
Цитаты
JodyХочешь Пеллегрино?
Chris MacauleyЭто пиво?
JodyНет, это минеральная вода в бутылках.
Chris MacauleyА, да. Да, конечно. Они очень хорошие.
JodyТы очень милая. Я тебе сок принесу.
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