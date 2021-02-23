Боязнь пауков, 1990

Арахнофобия, или боязнь пауков - это одна из многочисленных фобий, приносящих страдания людям. Доктор Росс Дженнингс мучается от этого заболевания. Он перебирается в маленький провинциальный городок в надежде на тихую и спокойную жизнь. Но по роковой случайности город подвергается нашествию чудовищных насекомых. Новый дом доктора Дженнингса стал новым жилищем и для ужасного гигантского паука, завезенного из Венесуэллы. И только тот, кому под силу победить свой извечный страх, сможет разорвать страшную паутину...