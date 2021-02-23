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Боязнь пауков Боязнь пауков
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Arachnophobia

Боязнь пауков, 1990

1990 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Арахнофобия, или боязнь пауков - это одна из многочисленных фобий, приносящих страдания людям. Доктор Росс Дженнингс мучается от этого заболевания. Он перебирается в маленький провинциальный городок в надежде на тихую и спокойную жизнь. Но по роковой случайности город подвергается нашествию чудовищных насекомых. Новый дом доктора Дженнингса стал новым жилищем и для ужасного гигантского паука, завезенного из Венесуэллы. И только тот, кому под силу победить свой извечный страх, сможет разорвать страшную паутину...

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в России 18 июля 1990
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 18 июля 1990
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Фрэнк Маршалл
В ролях
Харли Джейн Козак
Харли Джейн Козак
Джон Гудман
Джон Гудман
Стюарт Пэнкин
Брайан МакНамара
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Боязнь пауков 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Боязнь пауков» признан самым страшным среди хорроров на тему фобий В десятку также вошли «Оно», «Спуск», «Челюсти» и другие.
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30 июня 2023 16:58
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