По мотивам романа Марио Варгаса Лоьсы.
Педро Кармайкл, эксцентричный автор мелодрам, приглашается на радиостанцию, чтобы поднять ее рейтинг. Там он знакомится с Мартином Лоудером, молодым писателем с большой проблемой — он безумно влюблен в свою дважды разведенную тетю Джулию, которая гораздо старше его и не хочет отвечать на его страсть. Педро разрабатывает множество планов, чтобы помочь Мартину. Но его настоящие мотивы становятся очевидными, когда Мартин и Джулия понимают, что Педро использовал их связь для сюжета очередной мелодрамы. Скандальная постановка имела успех, рейтинг повысился, но удастся ли двум влюбленным спастись от слишком живого воображения Педро?
|15 сентября 1990
|Россия
|18+
|8 мая 1992
|Австралия
|18 октября 1991
|Великобритания
|18 июня 1992
|Германия
|12
|15 сентября 1990
|Казахстан
|30 августа 1991
|Португалия
|2 ноября 1990
|США
|15 сентября 1990
|Украина
|6 сентября 1991
|Финляндия
|5 декабря 1990
|Франция
|2 апреля 1993
|Чехия
|U
|2 ноября 1991
|Япония