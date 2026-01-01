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Послушайте завтра

, 1991
Tune in Tomorrow...
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Послушайте завтра
7.0

Причины посмотреть

О фильме

По мотивам романа Марио Варгаса Лоьсы.

Педро Кармайкл, эксцентричный автор мелодрам, приглашается на радиостанцию, чтобы поднять ее рейтинг. Там он знакомится с Мартином Лоудером, молодым писателем с большой проблемой — он безумно влюблен в свою дважды разведенную тетю Джулию, которая гораздо старше его и не хочет отвечать на его страсть. Педро разрабатывает множество планов, чтобы помочь Мартину. Но его настоящие мотивы становятся очевидными, когда Мартин и Джулия понимают, что Педро использовал их связь для сюжета очередной мелодрамы. Скандальная постановка имела успех, рейтинг повысился, но удастся ли двум влюбленным спастись от слишком живого воображения Педро?

В ролях

Киану Ривз
Киану Ривз
Martin Loader
Питер Фальк
Питер Фальк
Pedro Carmichael
Барбара Херши
Барбара Херши
Aunt Julia
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Aunt Olga
Билл МакКатчен
Puddler
Джером Демпси
Sam & Sid
Пол Остин
Donald Loader
Джоэл Фабиани
Ted Orson
Ричард Портноу
Uncle Luke
Ричард Б. Шалл
Leonard Pando
Режиссер Джон Эмиел
Сценарист Марио Варгас Льоса, Уильям Бойд
Композитор Wynton Marsalis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 15 сентября 1990
Дата выхода
15 сентября 1990 Россия 18+
8 мая 1992 Австралия
18 октября 1991 Великобритания
18 июня 1992 Германия 12
15 сентября 1990 Казахстан
30 августа 1991 Португалия
2 ноября 1990 США
15 сентября 1990 Украина
6 сентября 1991 Финляндия
5 декабря 1990 Франция
2 апреля 1993 Чехия U
2 ноября 1991 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $1 794 001
Производство Odyssey, Polar Entertainment Corporation
Другие названия
Tune in Tomorrow..., Tante Julia et le scribouillard, A Paixão de Júlia, Aunt Julia and the Scriptwriter, Ciotka Julia i skryba, Crazy Radio Days, Julia ja käsikirjoittaja, Júlia néni és a tollnok - avagy mindennap új folytatás!, Julia och manuskriptförfattaren, Julia och manusskribenten, Julia und ihre Liebhaber, Julie a její milenci, Kai o diavolos eplase... ti theia Julia, La tía Julia y el escribidor, Mătușa Julia, På bølgelengde, Realidad y ficción, Tia Júlia e o Escrevinhador, Zia Giulia e la telenovela, Zia Julia e la telenovela, Леля Джулия и писачът, Настройте радиоприемники завтра..., ラジオタウンで恋をして, Слушайте нас завтра, Aunt Julia and the Screenwriter, Послушайте завтра

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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