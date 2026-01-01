Оповещения от Киноафиши
1 постер
Лебединое озеро. Зона
Лебединое озеро. Зона
Swan lake. The zone
18+
драма
Человек сбегает из тюрьмы за три дня до завершения срока. Измученный, он находит убежище в монументе «Серп и молот». Там его находит Женщина. Они влюбляются друг в друга…
Развернуть
Страна
Швеция / Канада / СССР
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
1990
Премьера в мире
13 июня 1990
Дата выхода
12 сентября 1990
Россия
13 июня 1990
Украина
Производство
Kinostudiya im. Dovzhenko
Другие названия
Lebedyne ozero. Zona, Swan Lake: The Zone, Hattyúk tava - A zóna, Jezioro łabędzie - zona, Svansjön - Zonen, Лебедине озеро. Зона, Лебединое озеро. Зона, ザ・ゾーン～スワンの湖
Режиссер
Юрий Ильенко
В ролях
Виктор Соловьев
Людмила Ефименко
Майя Булгакова
Виктор Демерташ
Филипп Ильенко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Лебединое озеро. Зона
7.2
Соломенные колокола
(1987)
7.6
Праздник печеной картошки
(1976)
5.9
Мечтать и жить
(1974)
6.9
Наперекор всему
(1972)
7.3
Родник для жаждущих
(1965)
7.4
Белая птица с черной отметиной
(1970)
6.8
Лесная песня. Мавка
(1981)
7.1
Легенда о княгине Ольге
(1983)
7.1
Вечер накануне Ивана Купала
(1968)
7.6
Люксембург, Люксембург
(2022)
7.3
МРТ
(2022)
7.1
Замок
(1994)
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
15
голосов
6.6
IMDb
