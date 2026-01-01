Оповещения от Киноафиши
Лебединое озеро. Зона

Лебединое озеро. Зона

Swan lake. The zone 18+
О фильме

Человек сбегает из тюрьмы за три дня до завершения срока. Измученный, он находит убежище в монументе «Серп и молот». Там его находит Женщина. Они влюбляются друг в друга…
Страна Швеция / Канада / СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 13 июня 1990
Дата выхода
12 сентября 1990 Россия
13 июня 1990 Украина
Производство Kinostudiya im. Dovzhenko
Другие названия
Lebedyne ozero. Zona, Swan Lake: The Zone, Hattyúk tava - A zóna, Jezioro łabędzie - zona, Svansjön - Zonen, Лебедине озеро. Зона, Лебединое озеро. Зона, ザ・ゾーン～スワンの湖
Режиссер
Юрий Ильенко
В ролях
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
Людмила Ефименко
Майя Булгакова
Майя Булгакова
Виктор Демерташ
Филипп Ильенко
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
15 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

