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Постер фильма Плакса
6.7
Киноафиша Фильмы Плакса
6.7

Плакса

, 1990
Cry-Baby
США / мюзикл, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Плакса
6.7

О фильме

 Балтимор, 1954 год. Пай-девочка Локэйн разрывается между окружением своей чопорной респектабельной семьи и ребятами в черной коже, особенно одним из них, похожим на Элвиса Пресли (Джонни Депп), который очень хочет покатать ее на своем мотоцикле. Воспринимаемая внешне как очень забавная, но достаточно злая сатира на эксплуатацию подросткового жанра, много потрясающих костюмов и причесок.

В ролях

Джонни Депп
Джонни Депп
Плакса
Игги Поп
Игги Поп
Belvedere Rickettes
Джо Даллесандро
Полли Берген
Mrs. Vernon-Williams
Сьюзен Тиррел
Ramona Rickettes
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Рики Лейк
Pepper Walker
Эми Локейн
Allison Vernon-Williams
Трейси Лордс
Wanda Woodward
Ким МакГуайр
Mona 'Hatchet-Face' Malnorowski
Дэррен Берроуз
Милтон Хакетт
Стефен Мэйлер
Болдуин
Режиссер Джон Уотерс
Сценарист Джон Уотерс
Композитор Патрик Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 5 апреля 1990
Дата выхода
6 апреля 1990 Россия 12+
14 июня 1990 Австралия
5 июля 1990 Аргентина
31 августа 1990 Бразилия
20 июля 1990 Великобритания
20 сентября 1990 Венгрия
27 июня 1990 Германия
11 января 1991 Греция
21 июня 1991 Дания
13 июля 1990 Израиль
5 октября 1990 Испания
6 апреля 1990 Казахстан
27 июля 1990 Нидерланды
2 ноября 1990 Норвегия
19 июля 1991 Португалия
5 апреля 1990 США
6 апреля 1990 Украина
19 октября 1990 Финляндия
1 августа 1990 Франция
11 января 1991 Швеция
20 июля 1991 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $8 267 643
Производство Universal Pictures, Imagine Entertainment
Другие названия
Cry-Baby, Llora nena, Beksa, Cmera, Cry Baby, Cry-Baby - Itkupilli, Cry-Baby (El lágrima), Hassas yavru, O paidaros, Piripill, Placljivko, Quem Não Chora Não... Ama, Sulugöz, Tears of Love, Verksnys, Ο παίδαρος, Плакса, Плаксій, Ревльо, क्राय-बेबी, クライ・ベイビー, 哭泣寶貝, El lágrima

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 26 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2424 В жанре «мюзикл»  85 В жанре «мелодрама»  288 В жанре «комедия»  609 В фильмах США  1475 В фильмах 1990 года  9
Обновлено 25 декабря 2023
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саундтрек фильма Плакса

Цитаты

Wanda's Father Привет, дорогая Ванда.
Wanda's mother Ты была в радиоэфире.
Wanda Не вывезешь ли ты меня отсюда, бл#ь?
Wanda's mother Что значит «бл#ь», Гектор?
Wanda's Father О, Мэгги, это просто подростковое слово, которое Ванда использует, чтобы казаться взрослой.
Wanda's mother Ваша честь, можно нам забрать Ванду к чёртовой матери домой?
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

В «Родине» покажут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл»
25 апреля 2017 16:11 В «Родине» покажут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл» С 28 апреля по 5 мая на большом экране киноцентра «Родина» перед зрителями предстанут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл». Показ организовывают «Кино в городе.

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