Wanda's Father Привет, дорогая Ванда.

Wanda's mother Ты была в радиоэфире.

Wanda Не вывезешь ли ты меня отсюда, бл#ь?

Wanda's mother Что значит «бл#ь», Гектор?

Wanda's Father О, Мэгги, это просто подростковое слово, которое Ванда использует, чтобы казаться взрослой.