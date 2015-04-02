Балтимор, 1954 год. Пай-девочка Локэйн разрывается между окружением своей чопорной респектабельной семьи и ребятами в черной коже, особенно одним из них, похожим на Элвиса Пресли (Джонни Депп), который очень хочет покатать ее на своем мотоцикле. Воспринимаемая внешне как очень забавная, но достаточно злая сатира на эксплуатацию подросткового жанра, много потрясающих костюмов и причесок.
|6 апреля 1990
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|5 апреля 1990
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|6 апреля 1990
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|19 октября 1990
|Финляндия
|1 августа 1990
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|11 января 1991
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|20 июля 1991
|Япония