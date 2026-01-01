Leo Bloomenfeld [рассказывает Эл Рейли о Кевине Квинне] Он му#ак. Он расист и антисемит и му#ак. Он хочет быть Томом Дьюи, и он им станет. Он женился ради политики, и всё, что он видит — это путь к черт знает каким высотам. Много лет назад, когда у нас ещё были казни в штате, он добровольно выступал свидетелем. Да, его первое дело об убийстве, эээ, тогда он был молодым помощником окружного прокурора, и я говорю о давних годах... Дело было шатким, косвенным, и он хотел, чтобы присяжные рекомендовали смертную казнь. К концу он убедил их, что бедного черного парня изнасиловали их матери. Он отправился в Синг-Синг на электрокаутеризацию. А на следующий день мы сидим, пьем кофе, и он заходит с этой ухмылкой, и кто-то спрашивает: «Ну как?», а он спокойно отвечает: «Он поджарился!» А потом говорит: «Надеюсь, он был виновен!» и смеется! К чёрту его! Навсегда!