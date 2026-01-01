Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вопросы и ответы
6.6
Киноафиша Фильмы Вопросы и ответы
6.6

Вопросы и ответы

, 1990
Q & A
США / драма, криминал / 18+
Постер фильма Вопросы и ответы
6.6

О фильме

Когда Майк Брэннан, бывалый нью-йоркский полицейский с крутым нравом, безжалостно расправляется с мелким гангстером, прокурор поручает молодому юристу Элу Фрэнсису провести формальное дознание, чтобы отчитаться перед законом и списать дело в архив. Никто не сомневается, что Майк, для которого ненависть к ворам и убийцам стала наваждением, поступил правильно, но показания наркодилера Декса говорят об обратном. Оказавшись перед нелегким выбором, Эл решает провести справедливое расследование. Он знает, что рискует не только честью, но и жизнью, ведь в суровом мире крутых копов и безжалостных бандитов предательство не прощается…

В ролях

Ник Нолти
Ник Нолти
Mike Brennan
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Al Reilly
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Бобби Тексадор
Патрик О’Нил
Kevin Quinn
Ли Ричардсон
Leo Bloomenfeld
Луис Гусман
Луис Гусман
Luis Valentin
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Sam Chapman
Дженни Люмет
Nancy Bosch
Пол Калдерон
Roger Montalvo
Интернэшнл Кризис
Jose Malpica
Режиссер Сидни Люмет
Сценарист Эдвин Торрес, Сидни Люмет, Алан Смити
Композитор Рубен Бладес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 27 апреля 1990
Дата выхода
27 апреля 1990 Россия 16+
6 сентября 1990 Германия 16
27 апреля 1990 Казахстан
27 апреля 1990 США
27 апреля 1990 Украина
11 июля 1990 Франция
11 мая 1991 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $11 207 891
Производство Regency International Pictures, Odyssey Distributors
Другие названия
Q & A, Tödliche Fragen, Contre-enquête, Distrito 34: Corrupción total, Dødbringende viden, Dödligt protokoll, Epikindynes erotiseis, thanasimes apantiseis, Hol az igazság?, Inquérito Escaldante, Intriga, Lain pyöveli, Lovens bøddel, Preguntas sin respuestas, Pytania i odpowiedzi, Q & A - Sem Lei, Sem Justiça, Q&A, Q＆A, Terzo grado, Επικίνδυνες ερωτήσεις, θανάσιμες απαντήσεις, Вопросы и ответы, Въпроси и отговори, 警察大亨, 사랑과 슬픔의 맨하탄, Q and A

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

Leo Bloomenfeld [рассказывает Эл Рейли о Кевине Квинне] Он му#ак. Он расист и антисемит и му#ак. Он хочет быть Томом Дьюи, и он им станет. Он женился ради политики, и всё, что он видит — это путь к черт знает каким высотам. Много лет назад, когда у нас ещё были казни в штате, он добровольно выступал свидетелем. Да, его первое дело об убийстве, эээ, тогда он был молодым помощником окружного прокурора, и я говорю о давних годах... Дело было шатким, косвенным, и он хотел, чтобы присяжные рекомендовали смертную казнь. К концу он убедил их, что бедного черного парня изнасиловали их матери. Он отправился в Синг-Синг на электрокаутеризацию. А на следующий день мы сидим, пьем кофе, и он заходит с этой ухмылкой, и кто-то спрашивает: «Ну как?», а он спокойно отвечает: «Он поджарился!» А потом говорит: «Надеюсь, он был виновен!» и смеется! К чёрту его! Навсегда!

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Вопросы и ответы

Оскорбление
Оскорбление триллер, криминал, драма
1972, США / Великобритания
6.0
Ночь над Манхэттеном
Ночь над Манхэттеном криминал, драма
1997, США
6.0
Глория
Глория криминал, триллер, драма
1999, США
5.0
Пленки Андерсона
Пленки Андерсона триллер, криминал, драма
1971, США
6.0
Дэниел
Дэниел драма
1982, США / Великобритания
6.0
Бег на месте
Бег на месте драма
1988, США
7.0
Виновен вне подозрений
Виновен вне подозрений драма, триллер, криминал
1993, США
5.0
Интенсивная терапия
Интенсивная терапия комедия, драма
1997, США / Австралия
5.0
Признайте меня виновным
Признайте меня виновным комедия, драма
2006, США / Германия
7.0
Гарбо рассказывает
Гарбо рассказывает комедия, драма
1984, США
6.0
Принц города
Принц города драма, триллер
1981, США
7.0
Семейное дело
Семейное дело комедия
1989, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Проводница РЖД зашла в купе и требует уступить место пассажиру сверху: откажете – будет скандал (соглашайтесь лишь при одном условии)
Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется
Как правильно ответить на вопрос «Как дела?», чтобы жить в достатке до старости — «нормально» и «потихоньку» оставьте неудачникам
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше