Постер фильма Удар по системе
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Удар по системе

A Shock to the System 18+
О фильме

«Талантливый» бизнесмен Грэхэм Маршалл окрылен идеей получить заслуженное повышение по службе… Но судьба улыбнулась другому. В погоне за успехом иногда приходится убивать. По плану Маршалла убийство жены - это только начало. То, что произойдет потом, взволнует и удивит Вас. Вы узнаете, на что еще способен человек ради достижения своей цели. Неужели план Маршалла осуществится?

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1990
Премьера в мире 23 марта 1990
Дата выхода
23 марта 1990 Россия 16+
19 декабря 1990 Великобритания 15
23 марта 1990 Казахстан
23 марта 1990 США
23 марта 1990 Украина
3 апреля 1991 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $3 417 056
Производство Brigand Films
Другие названия
A Shock to the System, Ejecutivo ejecutor, A Shock to the System - Tappaminen on helppoa, Abrakadabra, Ambição Perigosa, Business oblige, Come fare carriera... molto disonestamente, Dödlig karriär, Golpe perfecto, Gyilkosságok varázsszóra, Minhas Idéias Assassinas, Mord mit System, Smugis sistemai, Sok sto systima, Šok za sistem, Szok dla systemu, Tappaminen on helppoa, Un cop al sistema, Σοκ στο σύστημα, Срив в системата, Удар по системе, Удар по системі, ショック・トゥ・ザ・システム 殺意のシステム
Режиссер
Ян Эглсон
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Питер Ригерт
Питер Ригерт
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

