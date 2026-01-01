1915 год. Идёт первая мировая война. 15-летняя Хайди живущая со своим дедушкой в швейцарских Альпах, получает приглашение в итальянскую школу от директрисы Джейн Хиллари. Сначала Хайди не хочет ехать, но, узнав что её друг Питер вступил в армию, решает принять приглашение. Первое время девочке тяжело приходится в школе, а вскоре школу закрывают, здание становится военной почтой. Почти все ученицы разъезжаются по домам, кроме Хайди, Урсулы, Ильсы и Гадран. Хиллари думала сама позаботится о девочках, но по распоряжению губернатора их отдают в городской приют сеньора Бонелли, ужасное место, где дети должны работать в тяжёлых условиях. Вместе с двумя местными девочками Кларисой и Джованни четыре школьницы устраивают побег из приюта. Но вскоре Джованни ловят, а оставшиеся пятеро девочек пытаются достичь Швейцарии…