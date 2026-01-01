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Постер фильма Гора мужества
5.8
Киноафиша Фильмы Гора мужества
5.8

Гора мужества

, 1990
Courage Mountain
США, Франция / драма, семейный, приключения / 18+
Постер фильма Гора мужества
5.8

О фильме

1915 год. Идёт первая мировая война. 15-летняя Хайди живущая со своим дедушкой в швейцарских Альпах, получает приглашение в итальянскую школу от директрисы Джейн Хиллари. Сначала Хайди не хочет ехать, но, узнав что её друг Питер вступил в армию, решает принять приглашение. Первое время девочке тяжело приходится в школе, а вскоре школу закрывают, здание становится военной почтой. Почти все ученицы разъезжаются по домам, кроме Хайди, Урсулы, Ильсы и Гадран. Хиллари думала сама позаботится о девочках, но по распоряжению губернатора их отдают в городской приют сеньора Бонелли, ужасное место, где дети должны работать в тяжёлых условиях. Вместе с двумя местными девочками Кларисой и Джованни четыре школьницы устраивают побег из приюта. Но вскоре Джованни ловят, а оставшиеся пятеро девочек пытаются достичь Швейцарии…

В ролях

Чарли Шин
Чарли Шин
Питер
Джульетт Кэтон
Хайди
Джоэнна Кларк
Ursula
Николя Степлтон
Ilsa
Кэтрин Лудлоу
Gudrun
Jade Magri
Clarissa
Ян Рубес
Дедушка
Лесли Карон
Jane Hillary
Йорго Воягис
Signor Bonelli
Лаура Бетти
Signora Bonelli
Режиссер Кристофер Лейтч
Сценарист Fred Brogger, Mark Brogger, Weaver Webb
Композитор Сильвестр Левай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 сентября 1989
Дата выхода
16 февраля 1990 Россия 6+
16 февраля 1990 Казахстан
14 февраля 1990 США
16 февраля 1990 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $1 393 610
Производство Epic Productions, Stone Group Pictures
Другие названия
Courage Mountain, A Montanha da Coragem, A Escolha de Heidi, Courage Mountain: Heidi's New Adventure, Flykt över alperna, Flykten över alperna, Fuga en los Alpes, Górska odyseja, Haasteiden vuori, Heidi - Le sentier du courage, Heidi auf der Flucht, Heidi ja rohkeuden vuori, Heidi wird erwachsen, La montagna del coraggio, Les chemins du courage, Más allá de la aventura, Menekülés, Nightwalker, Wyprawa w góry, Wzgórze odwagi, Гора мужества, Планината на смелите, Courage Mountain - Nightwalker

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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