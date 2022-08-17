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Вид на жительство, 1990

1990 / США / Австралия / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Самый эффективный способ стать гражданином США или получить жилье в Америке - вступить в брак. Жоржу Форе предложили выгодную работу, но он иностранец. А Бронте Пэрриш, коренной жительнице Нью - Йорка, нужна квартира. Они помогают друг другу, осуществляют задуманное и расходятся, зная, что никогда больше не встретятся. Но вскоре судьба сводит их вместе. Иммиграционная служба заставляет бывших супругов снова вступить в брак... на этот раз настоящий. Став мужем и женой, они вынуждены познакомиться поближе...

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в России 23 декабря 1990
Премьера в мире 23 декабря 1990
Возраст 0+
Режиссер
Питер Уир
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вид на жительство 2 постера
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Вид на жительство
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саундтрек фильма Вид на жительство
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17 августа 2022 15:59
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