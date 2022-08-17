Вид на жительство, 1990

Самый эффективный способ стать гражданином США или получить жилье в Америке - вступить в брак. Жоржу Форе предложили выгодную работу, но он иностранец. А Бронте Пэрриш, коренной жительнице Нью - Йорка, нужна квартира. Они помогают друг другу, осуществляют задуманное и расходятся, зная, что никогда больше не встретятся. Но вскоре судьба сводит их вместе. Иммиграционная служба заставляет бывших супругов снова вступить в брак... на этот раз настоящий. Став мужем и женой, они вынуждены познакомиться поближе...