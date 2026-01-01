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Постер фильма Красный прибой
4.0
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4.0

Красный прибой

, 1990
Red Surf
США / приключения, боевик / 18+
Постер фильма Красный прибой
4.0

О фильме

Марк Ремар - главарь банды, занимающейся доставкой наркотиков для калифорнийского босса Энрике Калаверы. Однажды он принимает решение завязать с преступным бизнесом, но сначала - провернуть последнюю, очень крупную сделку.

Но невыполнение им одного обязательства приводит к войне с Калаверой, и жизнь Ремара, не говоря уж о планах на будущее, оказываются под угрозой...

В ролях

Джордж Клуни
Джордж Клуни
Remar
Даг Сэвант
Attila
Диди Пфайффер
Диди Пфайффер
Rebecca
Рик Нахера
Calavera
Филип МакКеон
True Blue
Джин Симмонс
Doc
Винсент Клин
Noga
Эдди Фрайэс
Bullet
Хауард Манго
Сьюзэн Бэкли
Джимми Медина Тэггерт
Ноэл Энджело Алумит
Режиссер Х. Гордон Боос
Сценарист Х. Гордон Боос, Brian Gamble, Jason Hoffs, Винсент Роберт
Композитор Sasha Matson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 декабря 1989
Дата выхода
21 апреля 1990 Россия 16+
1 декабря 1989 Германия 18
21 апреля 1990 Казахстан
1 января 1990 США
21 апреля 1990 Украина
1 декабря 1989 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $13 136
Производство Arrowhead Entertainment
Другие названия
Red Surf, Czerwona fala, Giovani iene, Juventude Perigosa, Malibu -huumerannikko, Red Surf - Explosiv, Soberanos das Drogas, Speed Junkies - Red Surf, Surf Connection, Surf to Die, Tráfico Fatal, Κόντρα στα κύματα, Красный прибой, Кървав сърф, 레드 서프, Red Surf - Tráfico Fatal, Красный прилив, Malibu - huumerannikko, Krvavý surf, Kontra sta kymata

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 13 голосов
4.3 IMDb

Отзывы о фильме

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