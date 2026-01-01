Марк Ремар - главарь банды, занимающейся доставкой наркотиков для калифорнийского босса Энрике Калаверы. Однажды он принимает решение завязать с преступным бизнесом, но сначала - провернуть последнюю, очень крупную сделку.
Но невыполнение им одного обязательства приводит к войне с Калаверой, и жизнь Ремара, не говоря уж о планах на будущее, оказываются под угрозой...
|21 апреля 1990
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|1 декабря 1989
|Германия
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|21 апреля 1990
|Казахстан
|1 января 1990
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|21 апреля 1990
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|Швеция