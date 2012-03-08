Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Птичка на проводе
Постер фильма Птичка на проводе
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Птичка на проводе

Птичка на проводе

Bird on a Wire 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Дела Рика Джармина, живущего тайной жизнью по специально разработанной ФБР программе защиты свидетелей, складывается не лучшим образом. Дело в том, что пятнадцать лет назад он дал показания против полицейского, промышляющего торговлей наркотиками, что позволило усадить негодяя за решетку. Преступник, отсидевший свой срок, решает отомстить «стукачу» и начинает охоту на Джармина. Случайно Рик сталкивается с Мэриэнн Грэйвз, своей бывшей невестой. Мэриэнн, естественно, узнает его, что облегчает задачу убийцам, следующим за Джармином по пятам. Теперь бывшим возлюбленным вместе предстоит спасаться от злодеев, но именно это помогает им вернуть утраченную любовь.

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1990
Премьера онлайн 8 марта 2012
Премьера в мире 18 мая 1990
Дата выхода
18 мая 1990 Россия 16+
7 июня 1990 Австралия
5 сентября 1990 Бразилия
19 октября 1990 Великобритания
5 сентября 1990 Германия
25 сентября 1990 Греция
14 сентября 1990 Дания
16 ноября 1990 Ирландия 15
18 мая 1990 Казахстан
30 июля 1990 Португалия
18 мая 1990 США
18 мая 1990 Украина
20 июля 1990 Финляндия
12 сентября 1990 Франция
29 сентября 1990 Южная Корея 15
14 сентября 1990 Япония R15+
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $138 697 012
Производство Interscope Communications, The Badham-Cohen Group
Другие названия
Bird on a Wire, Tiro al blanco, Vták na drôte, Dos pájaros a tiro, Dos pájaros de un tiro, Ein Vogel auf dem Drahtseil, Paukšteli, spruk, Pták na drátě, Vogelvrij, Alta Tensão, Chú Chim Trên Dây, Comme un oiseau sur la branche, Du skyder, jeg smiler, Due nel mirino, Ena pouli pano se syrma, Kuin lintu langalla, Le délateur, Lovligt byte, Midt i siktet, Na Corda Bamba, O pasăre pe un fir, Palimadár, Pouli pano se syrma, Pták na dráte, Ptaszek na uwięzi, Ptica na žici, Som fågeln på tråden, Teldeki Kuş, Ενα πουλί πάνω στο σύρμα, Пташка на дроті, Птица върху жица, Птица на жици, Птичка на проводе, バード・オン・ワイヤー, 驚弓之鳥
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Голди Хоун
Голди Хоун
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Билл Дьюк
Билл Дьюк
Гарри Цезарь
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Птичка на проводе
Протокол 5.5
Протокол (1984)
Обман 6.5
Обман (1991)
Сестры Бэнгер 5.6
Сестры Бэнгер (2002)
Расплата 7.0
Расплата (1999)
Смертельное оружие 4 6.9
Смертельное оружие 4 (1998)
Теория заговора 7.2
Теория заговора (1997)
Выкуп 7.0
Выкуп (1996)
Мэверик 7.4
Мэверик (1994)
Чeловек без лица 6.7
Чeловек без лица (1993)
Смертельное оружие 3 7.3
Смертельное оружие 3 (1992)
Домохозяйка 6.1
Домохозяйка (1992)
Вечно молодой 6.6
Вечно молодой (1992)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Птичка на проводе - смотреть в онлайн-кинотеатре

Птичка на проводе

Похожие фильмы онлайн

Гамлет
 
Эйр Америка
 
За бортом
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше