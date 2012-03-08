Отзывы о фильме
Дела Рика Джармина, живущего тайной жизнью по специально разработанной ФБР программе защиты свидетелей, складывается не лучшим образом. Дело в том, что пятнадцать лет назад он дал показания против полицейского, промышляющего торговлей наркотиками, что позволило усадить негодяя за решетку. Преступник, отсидевший свой срок, решает отомстить «стукачу» и начинает охоту на Джармина. Случайно Рик сталкивается с Мэриэнн Грэйвз, своей бывшей невестой. Мэриэнн, естественно, узнает его, что облегчает задачу убийцам, следующим за Джармином по пятам. Теперь бывшим возлюбленным вместе предстоит спасаться от злодеев, но именно это помогает им вернуть утраченную любовь.
|18 мая 1990
|Россия
|16+
|7 июня 1990
|Австралия
|5 сентября 1990
|Бразилия
|19 октября 1990
|Великобритания
|5 сентября 1990
|Германия
|25 сентября 1990
|Греция
|14 сентября 1990
|Дания
|16 ноября 1990
|Ирландия
|15
|18 мая 1990
|Казахстан
|30 июля 1990
|Португалия
|18 мая 1990
|США
|18 мая 1990
|Украина
|20 июля 1990
|Финляндия
|12 сентября 1990
|Франция
|29 сентября 1990
|Южная Корея
|15
|14 сентября 1990
|Япония
|R15+