Дни грома, 1990

Гонщик Коул Трикл молод и мало кому известен, но он не боится скорости и на полном ходу может вписаться в самый крутой поворот. На гонках главным соперником Коула становится более опытный спортсмен Роуди Бернс. Но ни Коул, ни Роуди не доходят до финишной черты: происходит сильное столкновение, в результате которого соперники оказываются в одной больничной палате. Коул временно теряет зрение, и потому не может оценить красоту своего окулиста, Клер Левики. Зрение быстро возвращается, но Клер предупреждает Коула, что ему нельзя возвращаться в опасный спорт до полного выздоровления. Раздосадованные отстранением от участия в соревновании, Роуди и Коул устраивают зрелищную гонку на инвалидных колясках по больничным коридорам. Эти двое найдут в себе силы вернуться на настоящую трассу, и один из них возьмет главный приз...