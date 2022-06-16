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Дни грома Дни грома
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Days Of Thunder

Дни грома, 1990

1990 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Гонщик Коул Трикл молод и мало кому известен, но он не боится скорости и на полном ходу может вписаться в самый крутой поворот. На гонках главным соперником Коула становится более опытный спортсмен Роуди Бернс. Но ни Коул, ни Роуди не доходят до финишной черты: происходит сильное столкновение, в результате которого соперники оказываются в одной больничной палате. Коул временно теряет зрение, и потому не может оценить красоту своего окулиста, Клер Левики. Зрение быстро возвращается, но Клер предупреждает Коула, что ему нельзя возвращаться в опасный спорт до полного выздоровления. Раздосадованные отстранением от участия в соревновании, Роуди и Коул устраивают зрелищную гонку на инвалидных колясках по больничным коридорам. Эти двое найдут в себе силы вернуться на настоящую трассу, и один из них возьмет главный приз...

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 27 июня 1990
Премьера онлайн 16 июня 2022
Премьера в мире 27 июня 1990
Возраст 16+
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Том Круз
Том Круз
Рэнди Куэйд
Николь Кидман
Николь Кидман
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Все актеры и съемочная группа
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