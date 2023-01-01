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Царская охота Царская охота
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Царская охота, 2007

2007 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

1775 год. Завершён первый раздел Польши, восстание под предводительством Емельяна Пугачёва подавлено, Пугачёв казнён. Власть государыни Екатерины кажется безграничной. Она диктует волю Европе, заставляет трепетать свой двор: из политических соображений отправляет в отставку старых соратников Панина и Дашкову, прекращает многолетние любовные отношения со всесильным Григорием Орловым, избрав себе нового фаворита — Васильчикова. Однако до государыни доносится тревожная весть — авантюристка, называющая себя княжной Таракановой, путешествует по Европе, смущая правителей рассказами о том, что она на самом деле дочь Елизаветы Петровны и наследница российского престола. Бурная деятельность смутьянки заставляет Екатерину II предпринять меры.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 июня 1990
Премьера в мире 6 июня 1990
Возраст 16+
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Николай Ерёменко мл.
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Анна Самохина
Анна Самохина
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Олег Табаков
Олег Табаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Царская охота 1 постер
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