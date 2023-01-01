Царская охота, 2007

1775 год. Завершён первый раздел Польши, восстание под предводительством Емельяна Пугачёва подавлено, Пугачёв казнён. Власть государыни Екатерины кажется безграничной. Она диктует волю Европе, заставляет трепетать свой двор: из политических соображений отправляет в отставку старых соратников Панина и Дашкову, прекращает многолетние любовные отношения со всесильным Григорием Орловым, избрав себе нового фаворита — Васильчикова. Однако до государыни доносится тревожная весть — авантюристка, называющая себя княжной Таракановой, путешествует по Европе, смущая правителей рассказами о том, что она на самом деле дочь Елизаветы Петровны и наследница российского престола. Бурная деятельность смутьянки заставляет Екатерину II предпринять меры.