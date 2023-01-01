Налево от лифта, 1988

Робкий Ян и темпераментный Борис — художники, живущие по соседству. Ян влюбляется на вернисаже в прелестную замужнюю блондинку и приглашает ее к себе…



А Борис на той же выставке учиняет скандал, приревновав другую красавицу Еву к кому-то из публике. Острота комедийной ситуации усиливается тем, что дверь в квартиру Бориса постоянно захлопывается от сквозняков.



И полуобнаженная Ева вынуждена искать убежища в… квартире Яна, который в это же время ждет свою избранницу. Две парочки и Дверь вступают в истерически смешные приключения…