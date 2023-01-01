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Налево от лифта
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Налево от лифта, 1988

1988 / Франция
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Робкий Ян и темпераментный Борис — художники, живущие по соседству. Ян влюбляется на вернисаже в прелестную замужнюю блондинку и приглашает ее к себе…

А Борис на той же выставке учиняет скандал, приревновав другую красавицу Еву к кому-то из публике. Острота комедийной ситуации усиливается тем, что дверь в квартиру Бориса постоянно захлопывается от сквозняков.

И полуобнаженная Ева вынуждена искать убежища в… квартире Яна, который в это же время ждет свою избранницу. Две парочки и Дверь вступают в истерически смешные приключения…

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 3 марта 1990
Премьера в мире 31 августа 1988
Возраст 18+
Режиссер
Эдуар Молинаро
В ролях
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Жан-Мишель Дюпуа
Ришар Боренже
Ришар Боренже
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Налево от лифта 1 постер
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