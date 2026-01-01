Состояние исступления
7.4

Состояние исступления

, 1990
State of Grace
США, Великобритания / криминал, триллер, драма / 18+
О фильме

Терри вырос в Адской кухне, небольшом ирландском квартале в западной части Манхэттена. Вернувшись в Нью-Йорк после десятилетнего отсутствия, он встречает своего лучшего друга детства Джеки, чей брат Фрэнки стал боссом ирландской мафии, а сестра Кэтлин, первая любовь Терри, превратилась в очаровательную женщину.

Не вполне доверяя Терри, Фрэнки все-таки поручает ему вместе с Джеки выколачивать дань с местных торговцев. Никто еще не знает, что Терри — полицейский, работающий под прикрытием. И Терри мучительно разрывается между дружбой с Джеки, любовью к Кэтлин и необходимостью выполнить свой долг, упрятав Фрэнки за решетку.

В ролях

Шон Пенн
Эд Харрис
Гэри Олдман
Робин Райт
Джон Туртурро
Джон Си Райли
Режиссер Фил Джоану
Сценарист Dennis McIntyre
Композитор Эннио Морриконе
Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 30 августа 1990
Дата выхода
14 сентября 1990 Россия 18+
14 июня 1991 Великобритания
18 июля 1991 Германия
9 января 1992 Испания
14 сентября 1990 Казахстан
7 июня 1991 Нидерланды
22 ноября 1991 Португалия
14 сентября 1990 США
14 сентября 1990 Украина
4 июля 1991 Франция
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $1 911 542
Производство Cinehaus, Orion Pictures, The Rank Organisation
Другие названия
State of Grace, Estado de gracia, Im Vorhof der Hölle, Состояние исступления, A pokol konyhája, Anjos Caídos, Armuaeg, El clan de los irlandeses, Haristiki voli, Helvetes forgård, Koston hetki, Les anges de la nuit, Nattens engle, Nuolankumo būsena, Shtet i Pamëshirshëm, Stan łaski, Stanje milosti, State of Grace: The Irish Mob in New York, Stato di grazia, Tiro de gracia, Tiro de Misericórdia, Um Tiro de Misericórdia, Uzvišeno stanje, W przedsionku piekła, Westies, Χαριστική βολή, Адский котел, Акт на милосърдие, Стан несамовитості, ステート・オブ・グレース, 优雅之邦, 魔鬼警長地域鎮

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Цитаты

Terry Так вот, я был в Бостоне, просто так получилось. Казалось, что это достаточно далеко. Они ко мне пришли, так вышло, ты знаешь, как это бывает — одно за другим случается, и это твоя жизнь. Им нужно было кого-то, кто пойдет под прикрытием сюда, хотели взять того, кто знает кухню, кто известен. Я мог бы сказать «нет», но подумал, что справлюсь. Это была такая возможность посмотреть всему этому прямо в глаза. А ты бы ушла, или вышла замуж, забыла обо мне, я так думал. И Джека я бы оставил в стороне. Но это была всего лишь идея. Ничего общего с правдой. Просто грёбаная идея, типа… Ты веришь в ангелов или святых, или в такое явление, как состояние благодати. И ты веришь, но это не имеет ничего общего с реальностью. Это просто идея. У тебя есть свои идеи, есть реальность, и они все… они все х#р#в#.

