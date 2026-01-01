Терри вырос в Адской кухне, небольшом ирландском квартале в западной части Манхэттена. Вернувшись в Нью-Йорк после десятилетнего отсутствия, он встречает своего лучшего друга детства Джеки, чей брат Фрэнки стал боссом ирландской мафии, а сестра Кэтлин, первая любовь Терри, превратилась в очаровательную женщину.
Не вполне доверяя Терри, Фрэнки все-таки поручает ему вместе с Джеки выколачивать дань с местных торговцев. Никто еще не знает, что Терри — полицейский, работающий под прикрытием. И Терри мучительно разрывается между дружбой с Джеки, любовью к Кэтлин и необходимостью выполнить свой долг, упрятав Фрэнки за решетку.
|14 сентября 1990
|Россия
|18+
|14 июня 1991
|Великобритания
|18 июля 1991
|Германия
|9 января 1992
|Испания
|14 сентября 1990
|Казахстан
|7 июня 1991
|Нидерланды
|22 ноября 1991
|Португалия
|14 сентября 1990
|США
|14 сентября 1990
|Украина
|4 июля 1991
|Франция