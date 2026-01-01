Terry Так вот, я был в Бостоне, просто так получилось. Казалось, что это достаточно далеко. Они ко мне пришли, так вышло, ты знаешь, как это бывает — одно за другим случается, и это твоя жизнь. Им нужно было кого-то, кто пойдет под прикрытием сюда, хотели взять того, кто знает кухню, кто известен. Я мог бы сказать «нет», но подумал, что справлюсь. Это была такая возможность посмотреть всему этому прямо в глаза. А ты бы ушла, или вышла замуж, забыла обо мне, я так думал. И Джека я бы оставил в стороне. Но это была всего лишь идея. Ничего общего с правдой. Просто грёбаная идея, типа… Ты веришь в ангелов или святых, или в такое явление, как состояние благодати. И ты веришь, но это не имеет ничего общего с реальностью. Это просто идея. У тебя есть свои идеи, есть реальность, и они все… они все х#р#в#.