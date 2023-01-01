Два Джейка, 1990

Лос-Анджелес, 1948 год. Джейка нанимает тезка-торговец земельными участками Джейк Берман. Берман убежден, что жена изменяет ему и просит Гиттеса раскопать все возможные подробности. Гиттес, в свою очередь, не только выясняет все детали, но и предлагает Берману «застукать» жену с поличным, прямо во время интимного рандеву.

Два Джейка устраивают засаду для неверной супруги. В самый ответственный момент Берман вместо того, чтобы устроить жене сцену ревности, убивает ее любовника. И все это спокойно можно было «списать» на состояние аффекта, если бы убитый не оказался партнером Бермана по бизнесу.

После смерти компаньона Джейку Берману остаются все деньги. Теперь Гиттесу предстоит выяснить, было ли случившееся случайностью или хладнокровно спланированным убийством…