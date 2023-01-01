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Два Джейка Два Джейка
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The Two Jakes

Два Джейка, 1990

1990 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Лос-Анджелес, 1948 год. Джейка нанимает тезка-торговец земельными участками Джейк Берман. Берман убежден, что жена изменяет ему и просит Гиттеса раскопать все возможные подробности. Гиттес, в свою очередь, не только выясняет все детали, но и предлагает Берману «застукать» жену с поличным, прямо во время интимного рандеву.

Два Джейка устраивают засаду для неверной супруги. В самый ответственный момент Берман вместо того, чтобы устроить жене сцену ревности, убивает ее любовника. И все это спокойно можно было «списать» на состояние аффекта, если бы убитый не оказался партнером Бермана по бизнесу.

После смерти компаньона Джейку Берману остаются все деньги. Теперь Гиттесу предстоит выяснить, было ли случившееся случайностью или хладнокровно спланированным убийством…

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 10 августа 1990
Премьера в мире 10 августа 1990
Возраст 16+
Режиссер
Джек Николсон
Джек Николсон
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Мег Тилли
Эли Уоллах
Рубен Бладес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Два Джейка 2 постера
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