Миссис Флекс — сексуальная женщина яркой внешности и экстравагантного поведения. Она постоянно переезжает из города в город, таская за собой двух дочерей. 9-летняя Кейт мечтает стать чемпионкой по плаванию и тренируется в ванне. 15-летная Шарлотта одержима религией.

Обменявшись с понравившимся ей парнем первым невинным поцелуем, она воображает себя страшной грешницей, и в отчаянии собирается уйти в монастырь. А миссис Флэкс влюбляется во владельца обувного магазина пожилого лысоватого Лу Ландски, который готов сделать ей предложение. Сопротивляться чарам этого поклонника ветреная миссис Флэкс уже не может…