Миссис Флекс — сексуальная женщина яркой внешности и экстравагантного поведения. Она постоянно переезжает из города в город, таская за собой двух дочерей. 9-летняя Кейт мечтает стать чемпионкой по плаванию и тренируется в ванне. 15-летная Шарлотта одержима религией.
Обменявшись с понравившимся ей парнем первым невинным поцелуем, она воображает себя страшной грешницей, и в отчаянии собирается уйти в монастырь. А миссис Флэкс влюбляется во владельца обувного магазина пожилого лысоватого Лу Ландски, который готов сделать ей предложение. Сопротивляться чарам этого поклонника ветреная миссис Флэкс уже не может…
|14 декабря 1990
|Россия
|16+
|16 мая 1991
|Австралия
|14 февраля 1991
|Великобритания
|30 мая 1991
|Германия
|19 декабря 1991
|Индия
|19 июля 1991
|Ирландия
|14 декабря 1990
|Казахстан
|14 декабря 1990
|Канада
|18A
|14 июня 1991
|Нидерланды
|14 декабря 1990
|США
|14 декабря 1990
|Украина
|15 мая 1991
|Франция
|15 февраля 1992
|Южная Корея
|12 октября 1991
|Япония