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Постер фильма Русалки
6.7
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6.7

Русалки

, 1990
Mermaids
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Русалки
6.7

О фильме

Миссис Флекс — сексуальная женщина яркой внешности и экстравагантного поведения. Она постоянно переезжает из города в город, таская за собой двух дочерей. 9-летняя Кейт мечтает стать чемпионкой по плаванию и тренируется в ванне. 15-летная Шарлотта одержима религией.

Обменявшись с понравившимся ей парнем первым невинным поцелуем, она воображает себя страшной грешницей, и в отчаянии собирается уйти в монастырь. А миссис Флэкс влюбляется во владельца обувного магазина пожилого лысоватого Лу Ландски, который готов сделать ей предложение. Сопротивляться чарам этого поклонника ветреная миссис Флэкс уже не может…

В ролях

Шер
Шер
Mrs. Flax
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Lou Landsky
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Шарлотта Флэкс
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Kate Flax
Майкл Шоффлинг
Joe
Джэн Майнер
Mother Superior
Кэролайн МакУильямс
Carrie
Betsy Townsend
Mary O'Brien
Richard McElvain
Mr. Crain
Пола Плам
Mrs. Crain
Режиссер Ричард Бенджамин
Сценарист Patty Dann, Джун Робертс
Композитор Джек Ницше
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 14 декабря 1990
Дата выхода
14 декабря 1990 Россия 16+
16 мая 1991 Австралия
14 февраля 1991 Великобритания
30 мая 1991 Германия
19 декабря 1991 Индия
19 июля 1991 Ирландия
14 декабря 1990 Казахстан
14 декабря 1990 Канада 18A
14 июня 1991 Нидерланды
14 декабря 1990 США
14 декабря 1990 Украина
15 мая 1991 Франция
15 февраля 1992 Южная Корея
12 октября 1991 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $35 419 597
Производство Orion Pictures
Другие названия
Mermaids, Mi madre es una sirena, Sirenas, Sirene, Äitini on merenneito, Русалки, A Minha Mãe é Uma Sereia, Betulot Ha-Yum, Cute Playboy, Deniz Kızları, Gorgones, Kärleksfeber, Les 2 sirènes, Les sirènes, Meerjungfrauen küssen besser, Merineitsid, Mermaids - Hvordan selge sko til en havfrue, Minha Mãe é uma Sereia, Mořské panny, Morské víly, Mořské víly, Sellők, Sirenes, Skønne sild, Syreny, Undines, Γοργόνες, Сирене, मत्स्य कन्याओं, 恋する人魚たち, 風情媽咪俏女兒

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Русалки

Цитаты

Charlotte Flax Я хочу остаться!
Rachel Flax И что ты там делать будешь?
Charlotte Flax Заканчивать школу!
Rachel Flax Отличное начало! Кто у тебя там по специальности, городская шкура?
Charlotte Flax Нет, мам, в городе такая уже есть.
[Рейчел шлёпает её]

Отзывы о фильме

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