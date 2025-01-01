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Случайный вальс
Случайный вальс
Sluchaynyy vals
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
Причины посмотреть
О фильме
- гран-при «Золотой леопард» на МКФ в Локарно-90, приз на МКФ в Марселе-91 и премия на МКФ в Кретее (Франция) в 1991 году
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Немолодая дама Татьяна Прокофьевна чтобы избавиться от одиночества, приглашает к себе юных постояльцев и оказывается вовлеченной в их первые любовные переживания.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
26 марта 1990
Дата выхода
26 марта 1990
Россия
1 сентября 1990
СССР
Другие названия
Sluchaynyy vals, Accidental Waltz, De wals van het toeval, Przypadkowy walc, Slumpartad vals, Случайный вальс
Режиссер
Светлана Проскурина
В ролях
Алла Соколова
Татьяна Бондарева
Алексей Серебряков
Виктор Проскурин
Сергей Парапанов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
12
голосов
5.7
IMDb
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