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Киноафиша Фильмы Случайный вальс

Случайный вальс

Sluchaynyy vals 18+
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О фильме

- гран-при «Золотой леопард» на МКФ в Локарно-90, приз на МКФ в Марселе-91 и премия на МКФ в Кретее (Франция) в 1991 году
Немолодая дама Татьяна Прокофьевна чтобы избавиться от одиночества, приглашает к себе юных постояльцев и оказывается вовлеченной в их первые любовные переживания.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 26 марта 1990
Дата выхода
26 марта 1990 Россия
1 сентября 1990 СССР
Другие названия
Sluchaynyy vals, Accidental Waltz, De wals van het toeval, Przypadkowy walc, Slumpartad vals, Случайный вальс
Режиссер
Светлана Проскурина
Светлана Проскурина
В ролях
Алла Соколова
Татьяна Бондарева
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Сергей Парапанов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
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