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Красотка Красотка
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Pretty Woman

Красотка, 1990

1990 / США
7.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

 

Каждой девушке хотелось бы встретить своего принца, и Вивьен не исключение. Но в ее случае шансы воплотить мечту в реальность даже ниже, чем у остальных, ведь она — обычная «ночная бабочка». Тем не менее, судьба предоставляет ей шанс, устраивая встречу с финансовым магнатом Эдвардом. На ближайшую неделю Эдварду срочно нужна спутница для деловых встреч, и он решает нанять на эту роль Вивьен. 

Во время своего сотрудничества Эдвард и Вивьен проводят много времени вместе, лучше узнают друг друга и постепенно их отношения начинают выходить за рамки деловых. Они открывают друг для друга иную сторону жизни: Вивьен впервые за долгое время оказывается в реальности, где не нужно торговать своим телом, чтобы заработать денег, а Эдвард вспоминает о том, что помимо работы и денег существует такая важная вещь, как чувства. 

Но чтобы у этой сказки оказался счастливый конец, каждому из них предстоит преодолеть себя и свои страхи. 

Решение внезапно захлопнуть футляр в сцене с вручением ожерелья — импровизация Ричарда Гира, и реакция Джулии Робертс совершенно естественна. Сцена так понравилась создателям фильма, что ее решено было оставить.

Несмотря на моментально возникшую между исполнителями главных ролей химию, Ричард Гир хотел отказаться от роли, но Джулия Робертс в последний момент уговорила его согласиться принять участие в съемках.

Ричард Гир действительно умеет играть на пианино и даже сочинил произведение, которое звучит в фильме.

Опера, на которую Эдвард приглашает Вивьен — это  «Травиата» Джузеппе Верди, рассказывающая о проститутке, которая влюбляется в богатого мужчину.

Изначально фильм назывался  «3000 долларов» (это сумма, которую должен был заплатить герой Гира героине Робертс за помощь), но после того, как в фильм решили включить песню Роя Орбисона  «Pretty woman», название изменили на  «Красотка».

Ожерелье, которое Вивьен надевает в оперу, действительно стоило 250 000 долларов. Во время съемок за его сохранностью следил вооруженный охранник из ювелирного магазина.

В первоначальном сценарии Вивьен должна была страдать от наркозависимости и часть сделки с Эдвардом состояла в том, чтобы на неделю отказаться от наркотиков.

Красное пальто, которое носит Вивьен, было куплено на улице у билетера за 30 долларов незадолго до съемок.

Изначально планировалось, что в главных ролях будут задействованы Шон Коннери и Мэг Райан.

Эпизод, в котором Вивьен спрашивает у Эдварда разрешения снять сапоги в его пентхаусе – импровизация Джулии Робертс. Дело в том, что обувь была неудобной и натирала его ноги.

Кастинг актрисы на главную роль занял очень много времени. Роль Вивьен могли сыграть такие актрисы как: Сандра Буллок, Дрю Бэрримор, Вайнона Райдер, Ума Турман, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер.

Роль Эдварда могли сыграть: Джон Траволта, Дэнни Гловер, Брюс Кэмпбэлл, Харрисон Форд, Кристофер Ламберт.

В парке Эдвард читает Вивьен сонет 29 Шекспира  «Когда в раздоре с миром и судьбой».

В Испании фильм  «Красотка» — один из самых успешных фильмов из всех, когда-либо показанных по телевидению.

Марка спортивного автомобиля, который Ричард Гир одалживает в начале фильма – Lotus Esprit. Он принадлежал одному из продюсеров фильма.

Платье Вивьен с открытыми плечами должно было быть черным, но художник по костюмам сочла его слишком скучным и заменила на красное.

Согласно сценарию, Эдвард – корпоративный рейдер. За три года до съемок  «Красотки» Ричард Гир отказался сниматься в роли корпоративного рейдера Гордона Гекко в фильме  «Уолл-стрит». Сыгравший ту роль Майкл Дуглас получил за нее премию  «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около соблазнительной женщины. Ее зовут Вивьен, и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней, и предлагает девушке остаться в его шикарном номере отеля еще на некоторое время - за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в мире блеска и лжи, который не принимает очаровательную незнакомку. Она терпит все ради своего избранника, ведь он давно перестал быть для нее просто "клиентом". Однако Эдвард может предложить Вивьен лишь роль дорогой игрушки, она же ждет сказочного принца на белом коне, который заберет ее из холодной башни одиночества. Но Эдвард так боится высоты...

7.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 23 марта 1990
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 23 марта 1990
Возраст 16+
Режиссер
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Ральф Беллами
Лаура Сан Джакомо
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Все актеры и съемочная группа
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Красотка
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне было любопытно и хотелось посмотреть, а какой станет Красотка, когда ей стукнет 40?

Сбылась мечта идиота: Сингх снял "Белоснежку"
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