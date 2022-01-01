Духов день, 1990

Герой фильма, Иван Христофоров, открывает у себя удивительный дар – силой мысли он способен взрывать предметы. Вскоре выясняется, что Христофоров такой не один – все его родственники наделены теми или иными сверхспособностями. Чтобы лучше понять природу своего дара, Ивану придется углубиться в историю семьи. А параллельно – скрываться от спецслужб, которые хотят не то заточить героя под замок, не то использовать его талант в своих целях. Единственное, чего жаждет Христофоров, – свободы, но обрести ее будет не так просто.