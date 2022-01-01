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Духов день, 1990

1990 / СССР
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма, Иван Христофоров, открывает у себя удивительный дар – силой мысли он способен взрывать предметы. Вскоре выясняется, что Христофоров такой не один – все его родственники наделены теми или иными сверхспособностями. Чтобы лучше понять природу своего дара, Ивану придется углубиться в историю семьи. А параллельно – скрываться от спецслужб, которые хотят не то заточить героя под замок, не то использовать его талант в своих целях. Единственное, чего жаждет Христофоров, – свободы, но обрести ее будет не так просто.

  • Режиссером и автором сценария к фильму выступил Сергей Сельянов. «Духов день» – его вторая режиссерская работа. 
  • Главную роль в картине исполнил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Как вспоминал он в одном из интервью, во время съемок фильма Сергей Сельянов не переставал дорабатывать сценарий, вносить в него правки. 
  • В общей сложности в фильме семь персонажей, фамилия которых – Христофоровы. А Виктор Бычков исполнил роль своего тезки – Витька. 
  • Начиная с 1995 года Сергей Сельянов занимается исключительно продюсированием фильмов. Среди проектов, продюсером которых он выступил, – «Особенности национальной рыбалки» (1998), «Мне не больно» (2006), «Кококо» (2012) и другие.

Иван Христофоров открывает в себе странное свойство непроизвольно взрывать окружающие предметы. Пытаясь понять причину и смысл этой необычной способности, он обращается к фамильной истории. Внимание секретной государственной службы не сулит Христофорову ничего хорошего.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 1 января 1990
Премьера в мире 1 января 1990
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Сельянов
Сергей Сельянов
В ролях
Юрий Шевчук
Борис Голяткин
Геннадий Гарбук
Виктор Семеновский
Ольга Григорьева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Духов день 2 постера
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Духов день
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