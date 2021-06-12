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The Russia House

Русский отдел, 1990

1990 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть О фильме

- Сценарий Тома Стоппарда, в основе роман известного мастера триллеров Джона Ле Карре.
- На двух кинофестивалях – Берлинском и португальском  Fantasporto – картина была номинирована в категории Лучший фильм, а Мишель Пфайффер за роль Ольги Орловой номинирована на Золотой глобус как Лучшая актриса в кинодраме.

Во время русской литературной конференции издателю-англичанину Скотту Блэйру (Шон Коннери) передают книги, предположительно содержащие военные секреты русских. Секретная английская служба страстно желает узнать является ли эта информация подлинной. Для того чтобы разобраться в этом, они вербуют Блэйра. Он единственный человек, который имеет богатый опыт в отношениях с русскими. Блэйр даже не подозревает в какую игру он вовлечен. Но это только пока... пока он не докапывается до истины, заключенной в этих книгах...

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в России 21 декабря 1990
Премьера в мире 21 декабря 1990
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Фред Скеписи
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Рой Шайдер
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Майкл Китчен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русский отдел 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
6 голливудских фильмов, которые снимали в России Ради этих картин их создателям пришлось ехать в страну балерин и медведей. И некоторые из них даже обошлись почти без «клюквы». 
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12 июня 2021 12:00
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