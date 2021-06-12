Русский отдел, 1990

Во время русской литературной конференции издателю-англичанину Скотту Блэйру (Шон Коннери) передают книги, предположительно содержащие военные секреты русских. Секретная английская служба страстно желает узнать является ли эта информация подлинной. Для того чтобы разобраться в этом, они вербуют Блэйра. Он единственный человек, который имеет богатый опыт в отношениях с русскими. Блэйр даже не подозревает в какую игру он вовлечен. Но это только пока... пока он не докапывается до истины, заключенной в этих книгах...