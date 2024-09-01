Два мусорщика, Джеймс и Карл, для которых закон не писан, а начальник — не авторитет, часто пренебрегают своими прямыми обязанностями ради очередного веселенького приключеньица. Но их забавам приходит конец, когда на помойке Карл и Джеймс обнаруживают труп местного политика.

Ведь они понимают, что станут первыми подозреваемыми в деле об убийстве. И вот мусорщики пытаются спасти свои шкуры, а за ними под веселую музыку, шутки и прибаутки гонятся полицейские и настоящие убийцы.