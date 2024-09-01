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Постер фильма Мужчины за работой
6.4
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6.4

Мужчины за работой

, 1990
Men at Work
США / комедия, боевик, криминал, триллер / 18+
Постер фильма Мужчины за работой
6.4

О фильме

Два мусорщика, Джеймс и Карл, для которых закон не писан, а начальник — не авторитет, часто пренебрегают своими прямыми обязанностями ради очередного веселенького приключеньица. Но их забавам приходит конец, когда на помойке Карл и Джеймс обнаруживают труп местного политика.

Ведь они понимают, что станут первыми подозреваемыми в деле об убийстве. И вот мусорщики пытаются спасти свои шкуры, а за ними под веселую музыку, шутки и прибаутки гонятся полицейские и настоящие убийцы.

В ролях

Чарли Шин
Чарли Шин
Carl Taylor
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп
Susan Wilkins
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Louis Fedders
Дин Кэмерон
Pizza Man
Джон Гец
Джон Гец
Maxwell Potterdam III
Эмилио Эстевес
Эмилио Эстевес
James St. James
Хоук Волински
Biff
Джон Лавакьелли
Mario
Джеффри Блэйк
Frost
Кэмерон Дай
Luzinski
Режиссер Эмилио Эстевес
Сценарист Эмилио Эстевес
Композитор Стюарт Коупленд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1990
Премьера онлайн 1 сентября 2024
Премьера в мире 24 августа 1990
Дата выхода
24 августа 1990 Россия 12+
15 февраля 1991 Великобритания
7 марта 1991 Германия
11 октября 1990 Дания
24 августа 1990 Казахстан
24 августа 1990 США
24 августа 1990 Украина
16 декабря 1992 Франция
18 мая 1991 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Сборы в мире $16 247 964
Производство Epic Productions, Euphoria Films, Sarlui / Diamant
Другие названия
Men at Work, Hombres trabajando, Dos chalados y un fiambre, Brudna robota, Clear Intent, Đàn Ông Làm Việc, Dirbantys vyrukai, Dos sonats i un difunt, Hommes Au Travail, Il giallo del bidone giallo, Ko krije leš u kanti za otpatke, Ludzie pracy, Mężczyźni przy pracy, Na Noite do Crime, Prügimehed, Roskakuskit, Sopåkarna, Tökös ötös, Trabalho Sujo, Vi ta'r skraldet, Zaposleni muškarci, Мужчины за работой, Чоловіки за роботою, Чоловіча робота, メン・アット・ワーク, Men at Work - Kommando Sondermüll, 玩命双雄

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Louis В этом мире есть несколько святых вещей, с которыми ты *никогда* не связываешься. Одна из них — чужая картошка фри. Запомни это, и будешь жить долго и счастливо.

Отзывы о фильме

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