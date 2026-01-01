6.9
Кидалы

, 1990
The Grifters
США / драма, триллер / 18+
О фильме

Искусные аферисты зарабатывают на жизнь в строгом соответствии со своей «специализацией». Изящная, сексапильная Майра хочет заполучить себе в партнеры Роя и вместе с ним оттачивать мастерство аферы. Опытная Лилли, прошедшая огонь, воду и медные трубы, также имеет виды на Роя. Кто из соперниц победит в борьбе, в которой на карте поставлено все, включая их жизни?

Анжелика Хьюстон
Джон Кьюсак
Аннетт Бенинг
Жан Манро
Роберт Вимс
Стивен Тоболовски
Режиссер Стивен Фрирз
Сценарист Джим Томпсон, Дональд Уэстлейк
Композитор Элмер Бернстайн
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 8 августа 1990
Дата выхода
14 сентября 1990 Россия 16+
28 февраля 1991 Австралия
1 февраля 1991 Великобритания
8 августа 1990 Германия
10 октября 1990 Греция
14 сентября 1990 Казахстан
19 апреля 1991 Португалия
28 февраля 1992 Турция
14 сентября 1990 Украина
23 января 1991 Франция U
31 июля 1993 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $13 446 769
Производство Cineplex Odeon Films
Другие названия
The Grifters, Ambiciones prohibidas, Huijarit, Les arnaqueurs, Los timadores, Los tramposos, Svindlerek, Varalice, Ærlige svindlere, Anatomia do Golpe, De oplichters, Els estafadors, Escrocii, Goljufi, Grifters, Naciągacze, Oi kleftes, Os Imorais, Petturid, Prevaranti, Rischiose abitudini, Sukčiai, Svindlarna, Švindliari, Švindlíři, The Grifters - Fikserne, Yasak İlişkiler, Οι κλέφτες, Измамниците, Кидали, Кидалы, グリフターズ　詐欺師たち, 致命赌局, 致命赌徒, 致命賭局

6.8 IMDb
саундтрек фильма Кидалы

Цитаты

Bobo Justus Один вопрос. Ты хочешь придерживаться этой истории или хочешь сохранить зубы?
Lilly Dillon Хочу сохранить зубы.

