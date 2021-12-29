Один дома, 1990

Режиссер фильма Крис Коламбус согласился на участие в проекте, потому что в детстве его самым большим страхом было вторжение воров-домушников.

Джо Пеши намеренно избегал Маколея Калкина на съемочной площадке, потому что хотел, чтобы Калкин думал, что он грубый, и это отразилось на его актерской игре.

На фотографии девушки Базза, которую находит Кевин, был изображен мальчик, одетый и причесанный так, чтобы быть похожим на девушку. Сделано это было из-за того, что режиссер Крис Коламбус подумал, что было бы слишком жестоко высмеивать такую девушку. На фотографии изображен сын арт-директора фильма Дэна Вебстера.

Все присутствующие на площадке были поражены тем, насколько зрелым и профессиональным был Маколей Калкин. Джо Пеши сказал в интервью газете Entertainment Weekly: «Мак не похож на девятилетнего. Внутри он уже старик». Впрочем, когда юный актер уставал на съемочной площадке, он просто ложился на землю и спал в перерывах между дублями. А в сцене, где Кевин листает журнал для взрослых Playboy, страницы были склеены, чтобы Калкин не увидел ни малейшей частички наготы.

Кэтрин О'Хара, исполнительница роли матери Кевина, рассказала в 2014 году, что Маколей Калкин все еще называет ее «мамой».

Многие кадры, в которых Кевин появляется в начале фильма, сняты с верхнего ракурса из-за его головы, что заставляет актера казаться маленьким и беспомощным. В конце фильма Кевин в основном снят с нижнего ракурса, из-за чего он выглядит выше и увереннее.

Джо Пеши и Дэниел Стерн были безразличны к дальнейшей судьбе фильма, поэтому во время съемок они намеренно переигрывали. Ни один из актеров не верил, что фильм станет успешным, но в итоге эти роли оказались для них знаковыми, и теперь актеров узнают на улицах именно из-за образов Гарри Лайма и Марвина Мерчантса.

Джон Кэнди импровизировал все свои реплики. Это известная фишка сценариста и продюсера фильма Джона Хьюза, который также заставил пятерых студентов из «Клуба Завтрак» импровизировать, когда они рассказывали друг другу, почему их задержали. Хьюз очень волновался по поводу того, что матери никогда не поверят, что семья может забыть одного из своих детей. Крис Коламбус вспоминал: «Джон постарался заполнить все возможные логические дыры, и публика, как всегда, купилась на это».

Карту, которую Кевин использует для расстановки ловушек, нарисовал сам Маколей Калкин. А его дублером в сценах, содержащих трюки, был очень низкий 30-летний мужчина.

Крик, который издает Дэниел Стерн во время сцены с тарантулом, был снят вживую на съемочной площадке. Стерн согласился закричать только после того, как дрессировщики заверили его, что у тарантулов нет ушей.

Знаменитый композитор Джон Уильямс попал на проект после того, как первоначальный композитор его покинул. Создатели фильма никогда не думали, что им удастся заполучить столь титулованного и профессионального автора, но Уильямс увидел раннюю версию фильма и был им «очарован».