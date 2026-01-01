Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Внутреннее расследование
6.8 Рейтинг IMDb: 6.5
Внутреннее расследование

Внутреннее расследование

Internal Affairs 18+
О фильме

Сотрудник отдела внутренних расследований Рэймонд Авилла должен раскрыть серию преступлений, и все указывает на то, что совершены они полицейским. Улики приводят Рэймонда к единственному подозреваемому - полицейскому Деннису Пеку, ветерану службы и главе многочисленного семейства. Рискуя жизнью, Рэймонду Авиллу приходится доказывать, что Деннис Пек, гордость полицейского управления - жестокий и хладнокровный преступник...
Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 12 января 1990
Дата выхода
12 января 1990 Россия 16+
26 апреля 1990 Австралия
17 августа 1990 Бразилия
14 февраля 1990 Великобритания
28 июня 1990 Венгрия
26 апреля 1990 Германия
14 сентября 1990 Гонконг
16 апреля 1990 Дания
4 мая 1990 Ирландия
12 января 1990 Казахстан
27 апреля 1990 Нидерланды
4 мая 1990 Португалия
12 января 1990 США
12 мая 1990 Тайвань
11 января 1991 Турция
12 января 1990 Украина
16 октября 1990 Филиппины
4 мая 1990 Финляндия
11 апреля 1990 Франция
5 мая 1990 Швейцария
4 мая 1990 Швеция
26 мая 1990 Южная Корея
29 июня 1990 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $27 734 391
Производство Paramount Pictures, Image Organization, Malofilm
Другие названия
Internal Affairs, Sospecha mortal, Internal Affairs - Trau' ihm, er ist ein Cop, Внутреннее расследование, Afaceri interne, Affaires privées, Affari sporchi, Assumptes bruts, Asuntos internos, Asuntos sucios, Departament spraw wewnętrznych, Enquêtes internes, Epäilyttäviä suhteita, Gizli İlişkiler, Haitoku no sasayaki, Higgy neki, hisz zsaru, Interne affærer, Internt oppgjør, Justiça Cega, Ligações Sujas, Misstänkta förbindelser, Policaj pod nadzorom, Sprawy wewnętrzne, Unutrašnji poslovi, Βρώμικες υποθέσεις, Εσωτερικές υποθέσεις, Внутрішнє розслідування, Вътрешни афери, 流氓警察, 背徳の囁き
Режиссер
Майк Фиггис
Майк Фиггис
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Ричард Брэдфорд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Dennis Peck [после того, как ударил Рэймонда в лифте] Привет, Рэймонд!
[имеется в виду жена Рэймонда]
Dennis Peck Знаешь, чего она на самом деле хотела? Знаешь? Да, я должен был догадаться. Ей нравилось в задницу, Рэймонд. Вот так. Прямо в е#аную задницу! Сводило её с ума. Она кончала так сильно, что я на секунду подумал, что она у меня сейчас упадёт без чувств.
[снова бьёт Рэймонда]
Dennis Peck Знаешь, что говорят про латиноамериканских бойцов, Рэймонд? Знаешь что говорят? Слишком е#аные МАЧО! Вот так. *Слишком е#аные мачо!* Они не отступают, когда нужно. Вот они и выдыхаются. Молодые.
[махаeт перед Рэймондом парой трусов, потом даёт их ему]
Dennis Peck Да, почему бы тебе не привести себя в порядок с их помощью. Вот так. Приведи себя в порядок.
