Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
|12 января 1990
|Россия
|16+
|26 апреля 1990
|Австралия
|17 августа 1990
|Бразилия
|14 февраля 1990
|Великобритания
|28 июня 1990
|Венгрия
|26 апреля 1990
|Германия
|14 сентября 1990
|Гонконг
|16 апреля 1990
|Дания
|4 мая 1990
|Ирландия
|12 января 1990
|Казахстан
|27 апреля 1990
|Нидерланды
|4 мая 1990
|Португалия
|12 января 1990
|США
|12 мая 1990
|Тайвань
|11 января 1991
|Турция
|12 января 1990
|Украина
|16 октября 1990
|Филиппины
|4 мая 1990
|Финляндия
|11 апреля 1990
|Франция
|5 мая 1990
|Швейцария
|4 мая 1990
|Швеция
|26 мая 1990
|Южная Корея
|29 июня 1990
|Япония