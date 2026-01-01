Другие названия
Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III, Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III, Bőrpofa: Texasi láncfűrészes mészárlás III., El descuartizador, I shizofrenis oikogeneia me to prioni, Kozená tvár, Kozená tvár III, Kruvinos skerdynes Teksase. Odinveidis, La masacre de Texas III, La matanza de Texas III, Leatherface, Leatherface - Non aprite quella porta III, Leatherface : Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface: Massacre à la tronçonneuse III, Leatherface: O Massacre da Serra Elétrica 3, Leatherface: O Massacre da Serra Elétrica III, Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre 3, Lederfejs: Teksaški masakr motornom testerom III, Mannen med läderansiktet - Motorsågsmassakern III, Masacre en el Infierno II, Masacre en el infierno parte II, Masacre en Texas, 3ª parte, Matanza de Texas III, Non aprite quella porta - Parte 3, O Assassino da Moto-Serra, O Massacre da Serra Elétrica 3, O Massacre da Serra Elétrica 3: O Massacre Final, O shizofrenis dolofonos me to prioni 3, TCM 3, Teksańska masakra piłą mechaniczną III, Teksas'ta Vahşet, Texas Chainsaw Massacre 3, Texase mootorsaemõrvad 3, Texaský masaker motorovou pílou 3: Kožená tvár, Tử Thần Vùng Texas 3, Η σχιζοφρενής οικογένεια με το πριόνι, Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо, Техаська різанина бензопилою 3: Шкіряне Обличчя, 德州电锯杀人狂3, 德州电锯杀人狂3：鬼面人魔, 德州電鋸殺人狂3, 悪魔のいけにえ3 レザーフェイスの逆襲, 鬼面人魔