Постер фильма Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо
Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо

Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III 18+
О фильме

Два студента, едущие на машине от одного побережья к другому, съезжают на заброшенную техасскую дорогу. Ну а тут их и встречает «Кожаное лицо» и его людоедская семейка с кровавыми руками и одной мыслью в голове: как бы кого-нибудь сожрать! Единственный шанс спастись — это иметь достаточно огневой мощи, чтобы снести «Кожаное лицо» и его плотоядную семью с лица земли.

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 12 января 1990
Дата выхода
12 января 1990 Россия 18+
4 июля 1991 Германия
29 августа 1990 Испания
12 января 1990 Казахстан
12 января 1990 США
12 января 1990 Украина
12 января 1990 Швеция 15
12 октября 1991 Япония
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $5 765 562
Производство Nicolas Entertainment
Другие названия
Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III, Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III, Bőrpofa: Texasi láncfűrészes mészárlás III., El descuartizador, I shizofrenis oikogeneia me to prioni, Kozená tvár, Kozená tvár III, Kruvinos skerdynes Teksase. Odinveidis, La masacre de Texas III, La matanza de Texas III, Leatherface, Leatherface - Non aprite quella porta III, Leatherface : Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface: Massacre à la tronçonneuse III, Leatherface: O Massacre da Serra Elétrica 3, Leatherface: O Massacre da Serra Elétrica III, Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre 3, Lederfejs: Teksaški masakr motornom testerom III, Mannen med läderansiktet - Motorsågsmassakern III, Masacre en el Infierno II, Masacre en el infierno parte II, Masacre en Texas, 3ª parte, Matanza de Texas III, Non aprite quella porta - Parte 3, O Assassino da Moto-Serra, O Massacre da Serra Elétrica 3, O Massacre da Serra Elétrica 3: O Massacre Final, O shizofrenis dolofonos me to prioni 3, TCM 3, Teksańska masakra piłą mechaniczną III, Teksas'ta Vahşet, Texas Chainsaw Massacre 3, Texase mootorsaemõrvad 3, Texaský masaker motorovou pílou 3: Kožená tvár, Tử Thần Vùng Texas 3, Η σχιζοφρενής οικογένεια με το πριόνι, Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо, Техаська різанина бензопилою 3: Шкіряне Обличчя, 德州电锯杀人狂3, 德州电锯杀人狂3：鬼面人魔, 德州電鋸殺人狂3, 悪魔のいけにえ3 レザーフェイスの逆襲, 鬼面人魔
Режиссер
Джефф Барр
В ролях
Кейт Ходж
Кен Фори
Р.Э. Михайлофф
Уильям Батлер
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Все актеры и съемочная группа
5.2
5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Tex Давай, дорогуша. Покажи, что у тебя есть.
Benny Что за х### у вас в головах? Почему вы нас не оставите в покое?
Tex Мы голодные.
Benny Ты что, пиццу не знаешь?
[машет рукой в сторону Текса и промахивается]
Tex Люблю печёнку...
[бьёт Бенни]
Tex и лук...
[душит Бенни]
Tex и боль! И боль! И боль!
