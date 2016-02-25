Славные парни, 1990

Генри Хилл с детства знал, что хочет стать гангстером. С подростковых лет он начал налаживать связи с настоящими мафиози и через какое-то время его мечта сбылась. Вместе со своими старшими товарищами, жестоким Томми ДеВито и предусмотрительным Джимми Конуэем, он прокладывает себе путь на вершину преступного Олимпа. Деньги, девушки, власть - у них есть все, о чем только можно мечтать, но удастся ли Генри и его подельникам избежать возмездия за многочисленные грехи?
История Генри Хилла, который начал свой путь гангстера с выполнения мелких поручений. Позже он начинает заниматься все более рискованными делами, которые в итоге и привели его к тому, что он стал информатором, согласившись давать показания против людей, которых долгое время считал не только своими коллегами, но и друзьями.