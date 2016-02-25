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Goodfellas

Славные парни, 1990

1990 / США
8.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Генри Хилл с детства знал, что хочет стать гангстером. С подростковых лет он начал налаживать связи с настоящими мафиози и через какое-то время его мечта сбылась. Вместе со своими старшими товарищами, жестоким Томми ДеВито и предусмотрительным Джимми Конуэем, он прокладывает себе путь на вершину преступного Олимпа. Деньги, девушки, власть - у них есть все, о чем только можно мечтать, но удастся ли Генри и его подельникам избежать возмездия за многочисленные грехи?

  • Роберт Де Ниро хотел использовать настоящие купюры в сцене, где Джимми раздает деньги, потому что ему не нравилось, как фальшивые деньги ощущаются в руках. Реквизитор выдал Де Ниро пять тысяч долларов из собственных денег. В конце каждого дубля никому не разрешалось покидать съемочную площадку до тех пор, пока все деньги не будут возвращены и подсчитаны.
  • По словам Генри Хилла, чья жизнь легла в основу как книги, так и фильма, Джо Пеши очень точно изобразил Томми ДеСимоне во всем, кроме одного: настоящий Томми ДеСимоне был гораздо выше и крупнее.
  • По словам автора книги Николаса Пиледжи, в массовке фильма сыграло несколько реальных мафиози, которых наняли, чтобы придать сценам большую достоверность. Гангстеры предоставили поддельные номера социального страхования, и никто не знает, как они получали свои зарплаты.

История Генри Хилла, который начал свой путь гангстера с выполнения мелких поручений. Позже он начинает заниматься все более рискованными делами, которые в итоге и привели его к тому, что он стал информатором, согласившись давать показания против людей, которых долгое время считал не только своими коллегами, но и друзьями.

8.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 9 сентября 1990
Премьера онлайн 25 февраля 2016
Премьера в мире 9 сентября 1990
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Джо Пеши
Джо Пеши
Лоррэйн Бракко
Пол Сорвино
Пол Сорвино
Все актеры и съемочная группа
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Славные парни
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саундтрек фильма Славные парни
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