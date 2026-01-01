Miss Bianca О, капитан. Это прямой рейс в Австралию?

Wilbur Ну, э-э, не совсем. Нет. Могу с уверенностью сказать — нет. Нам придётся сделать пересадку на более крупного птаха. Прямой? На кого я похож, на Чарльза Линдберга?