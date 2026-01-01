Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Спасатели в Австралии
Постер мультфильма Спасатели в Австралии
Постер мультфильма Спасатели в Австралии
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Спасатели в Австралии

Спасатели в Австралии

The Rescuers Down Under 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Далеко в необъятных и непредсказуемых прериях Австралии мальчик по имени Коди подружился с великим золотым орлом. Когда безжалостный браконьер решает поймать орла, Коди вступает на защиту друга. Зная, что ему не справиться в одиночку, он подает зов помощи, на который сразу реагируют две самые храбрые мышки Бернард и Бьянка. Спеша на помощь на крыльях своего веселого друга, альбатроса Вилбура, эти два суперагента готовы выполнить свою самую большую и самую опасную миссию!

Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 16 ноября 1990
Дата выхода
16 ноября 1990 Россия 6+
4 июля 1991 Австралия
11 октября 1991 Великобритания
4 декабря 1991 Германия
29 ноября 1991 Дания
25 октября 1991 Ирландия
6 ноября 1991 Испания
16 ноября 1990 Казахстан
6 декабря 1991 Нидерланды 6
16 ноября 1990 США
16 ноября 1990 Украина
27 ноября 1991 Франция
29 ноября 1991 Швеция
MPAA G
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $27 931 461
Производство Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners IV, Walt Disney Animation Studios
Другие названия
The Rescuers Down Under, Bernando y Bianca en Cangurolandia, Bernard och Bianca i Australien, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, Bernard ja Bianca Australiassa, Спасатели в Австралии, Avstraliyada xilasedicilər, Avstraliyadagi qutqaruvchilar, Bernard & Bianca - SOS fra Australien, Bernard & Bianca Australiassa, Bernard & Bianca i Australien, Bernard & Bianca: Peripeteies stin akri tis Gis, Bernard et Bianca au pays des kangourous, Bernard et Bianca en Australie, Bernard i Bianka w krainie kangurów, Bernard ja Bianca, Bernard og Bianca i Australia, Bernard und Bianca im Känguruland, Bernardo e Bianca na Cangurulândia, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Bianca e Bernie nella terra dei canguri, De reddertjes in Kangoeroeland, Đội Cứu Hộ 2, Gelbėtojai Australijoje, Los rescatadores en Cangurolandia, Mentőcsapat a kenguruk földjén, Resitelji iz Avstralije, Spasioci u Australiji, Μπερνάρ και Μπιάνκα: Περιπέτειες στην άκρη της Γης, Австралиядағы құтқарушылар, Рятувальники. Операція Австралія, Спасителите: В Австралия, ビアンカの大冒険　ゴールデン・イーグルを救え！, 救難小英雄澳洲歷險記
Режиссер
Гендель Батой
Майк Габриэль
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Спасатели в Австралии
Спасатели 7.3
Спасатели (1977)
Фантазия 2000 7.1
Фантазия 2000 (1999)
Долина папоротников: Последний тропический лес 6.8
Долина папоротников: Последний тропический лес (1992)
Американская история 2: Фивел едет на Запад 6.5
Американская история 2: Фивел едет на Запад (1991)
Утиные истории: Заветная лампа 7.0
Утиные истории: Заветная лампа (1990)
Оливер и компания 6.9
Оливер и компания (1988)
Великий мышиный сыщик 7.2
Великий мышиный сыщик (1986)
Американская история 7.2
Американская история (1986)
Черный котел 6.4
Черный котел (1985)
Лис и пес 7.3
Лис и пес (1981)
Дракон Пита 5.9
Дракон Пита (1977)
Робин Гуд 7.7
Робин Гуд (1973)
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы про дружбу Мультфильмы про дружбу
Полнометражные мультфильмы про животных Полнометражные мультфильмы про животных

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Miss Bianca О, капитан. Это прямой рейс в Австралию?
Wilbur Ну, э-э, не совсем. Нет. Могу с уверенностью сказать — нет. Нам придётся сделать пересадку на более крупного птаха. Прямой? На кого я похож, на Чарльза Линдберга?
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше