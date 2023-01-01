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Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
Киноафиша Фильмы Розенкранц и Гильденcтерн мертвы
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, 1990

1990 / Великобритания / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть О фильме

- Это первый и единственный пока режиссерский опыт Тома Стоппарда. Сценарий фильма был написан Марком Норманом на основе пьесы самого Стоппарда.
- Картина удостоена высшей награды Венецианского кинофестиваля – Золотого льва; награды Fantasporto в номинации Лучший режиссер; номинации на премию Independent Spirit Award в категории Лучший актер (Гэри Олдман).

Блестящая лента Тома Стоппарда, в которой он с воистину британским юмором наводит зрителя на философские размышления о сущности бытия, используя для этого вывернутого наизнанку "Гамлета" Вильяма Шекспира. В ролях лучшие из молодых английских актеров - Тим Рот и Гарри Олдмэн - разыгрывают странную и вместе с тем смешную историю, поставленную, кстати, по всем законам театра, в которой главные герои шекспировского Гамлета становятся второстепенными, второстепенные главными, сюжетные линии Шекспира - не существенными, а события о которых Шекспир и не упоминал - достоянием зрителя.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 10 сентября 1990
Премьера в мире 10 сентября 1990
Возраст 16+
Режиссер
Том Стоппард
В ролях
Тим Рот
Тим Рот
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Иэн Глен
Иэн Глен
Иан Ричардсон
Доналд Самптер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Розенкранц и Гильденcтерн мертвы 1 постер
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