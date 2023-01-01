Розенкранц и Гильденcтерн мертвы, 1990

Блестящая лента Тома Стоппарда, в которой он с воистину британским юмором наводит зрителя на философские размышления о сущности бытия, используя для этого вывернутого наизнанку "Гамлета" Вильяма Шекспира. В ролях лучшие из молодых английских актеров - Тим Рот и Гарри Олдмэн - разыгрывают странную и вместе с тем смешную историю, поставленную, кстати, по всем законам театра, в которой главные герои шекспировского Гамлета становятся второстепенными, второстепенные главными, сюжетные линии Шекспира - не существенными, а события о которых Шекспир и не упоминал - достоянием зрителя.