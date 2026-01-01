Великобритания / боевик, триллер, приключения, криминал / 18+
6.8
О фильме
Торговля наркотиками в США принимает угрожающие масштабы. Подрывается генофонд нации, от былой экономической мощи не остается и следа. Виной всему является таинственный наркобарон, король преступного мира Доктор Кананга. Остановить злодея берется суперагент Джеймс Бонд. Для него нет ничего невозможного, ведь он экипирован новейшими разработками шпионской мысли. Кроме того, умело используя свои таланты в обращении с женским полом, он с легкостью получает любую интересующую его информацию. Но, как известно, мафия не прощает обид, и теперь жизнь самого удачливого агента оказывается под угрозой.
Live and Let Die, 007: Vive y deja morir, Ian Fleming's Live and Let Die, Leva och låta dö, Vive y deja morir, Vivir y dejar morir, Vivre et laisser mourir, Živi i pusti umrijeti, Živi in pusti umreti, 007 - Vive e Deixa Morrer, 007 - Vivi e lascia morire, 007: Ela ja lase teistel surra, 007: Live and Let Die, 007: Живи і дай померти, 007/Shinu no wa yatsurada, 007/死ぬのは奴らだ, Å leve og la dø, Agente 007 - Vivi e lascia morire, Com 007 Viva e Deixe Morrer, Elä ja anna toisten kuolla, Élni és halni hagyni, Gyvenk ir leisk mirti, James Bond 007 - Leben und sterben lassen, James Bond: Žiť a nechať zomrieť, Leben und sterben lassen, Lev og lad dø, Leven en laten sterven, Pe cine nu lasi sa moara, Sống Và Hãy Chết, Trăieşte şi lasă să moară, Viu i deixa morir, Viva y deje morir, Vivi e lascia morire, Yaşamak İçin Öldür, Zít a nechat zemrít, Žít a nechat zemřít, Žiť a nechať zomrieť, Živi i pusti umreti, Żyj i pozwól umrzeć, Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν, Живей, а другите да умрат, Живи и дай умереть, Живи и пусти друге да умру, 生死關頭, 007: Viva e Deixe Morrer, 007։ Live and Let Die, 007系列：你死我活, 8탄 007 죽느냐 사느냐, James Bond 007 Vivre et laisser mourir, Живи і дай померти, 007: Élni és halni hagyni, 死ぬのは奴らだ, 007 シリーズ08 死ぬのは奴らだ, James Bond - Lev og lad dø, James Bond: Élni és halni hagyni
Рейтинг фильма
6.8
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6.7IMDb
Цитаты
Шериф Дж. В. ПепперВот этот ублюдок. Я поймал его.
[Бонду]
Шериф Дж. В. ПепперТы что, какая-то машина смерти, парень? Ну, у *нас* тут есть клетка, достаточно крепкая, чтобы держать такого зверя, как ты!