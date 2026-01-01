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Постер фильма Живи и дай умереть
6.8
Киноафиша Фильмы Живи и дай умереть
6.8

Живи и дай умереть

, 1973
Live and Let Die
Великобритания / боевик, триллер, приключения, криминал / 18+
Постер фильма Живи и дай умереть
6.8

О фильме

Торговля наркотиками в США принимает угрожающие масштабы. Подрывается генофонд нации, от былой экономической мощи не остается и следа. Виной всему является таинственный наркобарон, король преступного мира Доктор Кананга. Остановить злодея берется суперагент Джеймс Бонд. Для него нет ничего невозможного, ведь он экипирован новейшими разработками шпионской мысли. Кроме того, умело используя свои таланты в обращении с женским полом, он с легкостью получает любую интересующую его информацию. Но, как известно, мафия не прощает обид, и теперь жизнь самого удачливого агента оказывается под угрозой.

В ролях

Роджер Мур
Роджер Мур
Джеймс Бонд
Яфет Котто
Яфет Котто
Мистер Биг
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Солитайр
Клифтон Джеймс
Sheriff Pepper
Джеффри Холдер
Барон Самеди
Джулиус У. Хэррис
Tee Hee
Дэвид Хедисон
Leiter
Глория Хендри
Rosie
Бернард Ли
'M'
Лоис Максвелл
Moneypenny
Режиссер Гай Хэмилтон
Сценарист Том Манкевич
Композитор Джордж Генри Мартин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1973
Премьера в мире 27 июня 1973
Дата выхода
26 июля 1973 Россия 16+
1 августа 1973 Австралия
5 октября 1973 Бразилия
5 июля 1973 Великобритания
18 декабря 1973 Германия
22 декабря 1973 Греция
19 декабря 1973 Дания
17 августа 1973 Ирландия PG
4 декабря 1973 Испания
19 декабря 1973 Италия
26 июля 1973 Казахстан
27 июня 1973 Канада 14A
25 декабря 1973 Мексика
13 декабря 1973 Нидерланды
5 июля 1973 Польша
20 декабря 1973 Португалия
5 июля 1973 США
26 июля 1973 Украина
21 декабря 1973 Финляндия
21 декабря 1973 Франция
22 декабря 1973 Швеция
1 января 1974 Южная Корея 15
14 июля 1973 Япония G
MPAA PG
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $35 385 507
Производство Eon Productions
Другие названия
Live and Let Die, 007: Vive y deja morir, Ian Fleming's Live and Let Die, Leva och låta dö, Vive y deja morir, Vivir y dejar morir, Vivre et laisser mourir, Živi i pusti umrijeti, Živi in pusti umreti, 007 - Vive e Deixa Morrer, 007 - Vivi e lascia morire, 007: Ela ja lase teistel surra, 007: Live and Let Die, 007: Живи і дай померти, 007/Shinu no wa yatsurada, 007/死ぬのは奴らだ, Å leve og la dø, Agente 007 - Vivi e lascia morire, Com 007 Viva e Deixe Morrer, Elä ja anna toisten kuolla, Élni és halni hagyni, Gyvenk ir leisk mirti, James Bond 007 - Leben und sterben lassen, James Bond: Žiť a nechať zomrieť, Leben und sterben lassen, Lev og lad dø, Leven en laten sterven, Pe cine nu lasi sa moara, Sống Và Hãy Chết, Trăieşte şi lasă să moară, Viu i deixa morir, Viva y deje morir, Vivi e lascia morire, Yaşamak İçin Öldür, Zít a nechat zemrít, Žít a nechat zemřít, Žiť a nechať zomrieť, Živi i pusti umreti, Żyj i pozwól umrzeć, Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν, Живей, а другите да умрат, Живи и дай умереть, Живи и пусти друге да умру, 生死關頭, 007: Viva e Deixe Morrer, 007։ Live and Let Die, 007系列：你死我活, 8탄 007 죽느냐 사느냐, James Bond 007 Vivre et laisser mourir, Живи і дай померти, 007: Élni és halni hagyni, 死ぬのは奴らだ, 007 シリーズ08 死ぬのは奴らだ, James Bond - Lev og lad dø, James Bond: Élni és halni hagyni

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Шериф Дж. В. Пеппер Вот этот ублюдок. Я поймал его.
[Бонду]
Шериф Дж. В. Пеппер Ты что, какая-то машина смерти, парень? Ну, у *нас* тут есть клетка, достаточно крепкая, чтобы держать такого зверя, как ты!
Феликс Лейтер Капитан, просветите шерифа, пожалуйста.
Государственный полицейский Да, сэр. Дж. В., поговори с ним. Дж. В., этот парень из Лондона, Англия. Он англичанин, работает с нашими парнями, такой... секретный агент.
Шериф Дж. В. Пеппер Секретный агент? На чьей стороне?

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