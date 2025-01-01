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Киноафиша Фильмы Айболит и Бармалей

Айболит и Бармалей

Aybolit i Barmaley 18+
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О фильме

Доктор Айболит и его верные помощники не теряют времени зря: благодаря их помощи все звери в округе веселы и здоровы. Вскоре для Айболита и его команды находится дело за океаном: из далекой Африки прилетает птичка с просьбой вылечить заболевших обезьянок. Доктор сразу же собирается в путь, но на африканских берегах его и помощников берут в плен разбойники во главе с Бармалеем. Героям нужно найти способ освободиться, чтобы помочь больным обезьянкам, а также научить разбойников основам гигиены – ведь они такие злые только потому, что с самого детства не ходили к врачам.

  • В основу мультфильма легла сказка «Айболит» Корнея Ивановича Чуковского. 
  • Режиссером и сценаристом анимационного фильма выступила Наталья Червинская – создательница таких мультфильмов, как «Сказка про колобок» (1969), «Бегу, бегу!» (1972), «Федорино горе» (1974). 
  • Гарри Бардин и Василий Ливанов, озвучившие Айболита и Бармалея соответственно, также вместе работали над дубляжом мультфильмов «Жихарка» (1977) и «Халиф-аист» (1981). 
  • Василий Ливанов и Леонид Куравлев, озвучивший Толстого, вместе снимались в картине «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» (1986), сериалах «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000) и «Сыщики» (2001).

Перед нами кукольный мультик по мотивам знаменитого стихотворения Корнея Чуковского о докторе Айболите. Этот доктор спешит в Африку на помощь диким зверятам, которые сильно разболелись. Однако ему мешает злой разбойник Бармалей, который берет его в плен.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 1 января 1973
Дата выхода
1 января 1973 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Aybolit i Barmaley, Dr. Aibolit and the Barmaley Pirate, Айболит и Бармалей
Режиссер
Наталия Червинская
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Клара Румянова
Юрий Соковнин
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Айболит и Бармалей

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