Доктор Айболит и его верные помощники не теряют времени зря: благодаря их помощи все звери в округе веселы и здоровы. Вскоре для Айболита и его команды находится дело за океаном: из далекой Африки прилетает птичка с просьбой вылечить заболевших обезьянок. Доктор сразу же собирается в путь, но на африканских берегах его и помощников берут в плен разбойники во главе с Бармалеем. Героям нужно найти способ освободиться, чтобы помочь больным обезьянкам, а также научить разбойников основам гигиены – ведь они такие злые только потому, что с самого детства не ходили к врачам.