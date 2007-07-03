Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Американские граффити
Постер фильма Американские граффити
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Американские граффити

Американские граффити

American Graffiti 18+


О фильме

Этот фильм понравится всем, кто помнит свой выпускной вечер. Момент потери невинности - в том числе экзистенциальной - всегда интересовал режиссеров, в данном случае Джорджа Лукаса, положившего в основу фильма собственные переживания юности. Увлекательный коллаж стремлений американской молодежи начала шестидесятых годов, времени автомобильных гонок, набриолиненных коков и беззаботной музыки. Картина была снята всего за месяц и обошлась в миллион долларов, принеся прибыль в 55 миллионов, что позволило Лукасу затем снять "Звёздные войны". Фильм стал влиятельной вехой в истории кино, получил пять номинаций на "Оскара" и дал толчок карьерам многих американских актёров, от Ричарда Дрейфуса до Харрисона Форда.

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1973
Премьера онлайн 3 июля 2007
Премьера в мире 1 августа 1973
Дата выхода
1 августа 1973 Россия 16+
25 апреля 1974 Австралия
11 августа 1973 Бельгия 12
22 ноября 1973 Бразилия
11 августа 1973 Великобритания
23 августа 1974 Германия
31 мая 1974 Ирландия PG
5 октября 1974 Италия
1 августа 1973 Казахстан
11 августа 1973 Норвегия 12
2 января 1974 Португалия
1 августа 1973 США
1 августа 1973 Украина
13 января 1974 Франция
10 октября 1973 Швеция
21 декабря 1974 Япония R15+
MPAA PG
Бюджет $750 000
Сборы в мире $115 006 690
Производство Universal Pictures, Lucasfilm, The Coppola Company
Другие названия
American Graffiti, Locura de verano, Американские граффити, Americké graffiti, Američki grafiti, Locura americana, Svengijengi -62, A rock nagy évtizede, Ameerika grafiti, American Graffiti - A Nova Geração, American Graffiti: Locura de verano, American Graffiti: Nova Geração, Amerika graffiti, Amerika qraffiti, Amerikanski grafiti, Amerikanskiye graffiti, Amerikietiški grafičiai, Ameriski grafiti, Amerykańskie graffiti, Another Slow Night in Modesto, Gençlik Yılları, Graffiti américains, Graffiti American, Loucuras de Verão, Neanika synthimata, Sidste nat med kliken, Sista natten med gänget, Siste natt med gjengen, Svängänget '62, Νεανικά συνθήματα, Америкалық граффити, Американски графити, Американські графіті, アメリカン・グラフィティ, 美國風情畫
Режиссер
Джордж Лукас
Джордж Лукас
В ролях
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Пол Ховард
Синди Уильямс
Кэнди Кларк
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Слушать
саундтрек фильма Американские граффити
