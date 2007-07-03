Отзывы о фильме
Этот фильм понравится всем, кто помнит свой выпускной вечер. Момент потери невинности - в том числе экзистенциальной - всегда интересовал режиссеров, в данном случае Джорджа Лукаса, положившего в основу фильма собственные переживания юности. Увлекательный коллаж стремлений американской молодежи начала шестидесятых годов, времени автомобильных гонок, набриолиненных коков и беззаботной музыки. Картина была снята всего за месяц и обошлась в миллион долларов, принеся прибыль в 55 миллионов, что позволило Лукасу затем снять "Звёздные войны". Фильм стал влиятельной вехой в истории кино, получил пять номинаций на "Оскара" и дал толчок карьерам многих американских актёров, от Ричарда Дрейфуса до Харрисона Форда.
|1 августа 1973
|Россия
|16+
|25 апреля 1974
|Австралия
|11 августа 1973
|Бельгия
|12
|22 ноября 1973
|Бразилия
|11 августа 1973
|Великобритания
|23 августа 1974
|Германия
|31 мая 1974
|Ирландия
|PG
|5 октября 1974
|Италия
|1 августа 1973
|Казахстан
|11 августа 1973
|Норвегия
|12
|2 января 1974
|Португалия
|1 августа 1973
|США
|1 августа 1973
|Украина
|13 января 1974
|Франция
|10 октября 1973
|Швеция
|21 декабря 1974
|Япония
|R15+