Этот фильм понравится всем, кто помнит свой выпускной вечер. Момент потери невинности - в том числе экзистенциальной - всегда интересовал режиссеров, в данном случае Джорджа Лукаса, положившего в основу фильма собственные переживания юности. Увлекательный коллаж стремлений американской молодежи начала шестидесятых годов, времени автомобильных гонок, набриолиненных коков и беззаботной музыки. Картина была снята всего за месяц и обошлась в миллион долларов, принеся прибыль в 55 миллионов, что позволило Лукасу затем снять "Звёздные войны". Фильм стал влиятельной вехой в истории кино, получил пять номинаций на "Оскара" и дал толчок карьерам многих американских актёров, от Ричарда Дрейфуса до Харрисона Форда.