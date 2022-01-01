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Новеллы о космосе
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Новеллы о космосе, 1973

1973 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Забавные приключения рисованых космонавтов.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 3 октября 1973
Премьера в мире 3 октября 1973
Возраст 12+
Режиссер
Лев Атаманов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Новеллы о космосе 1 постер
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