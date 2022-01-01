Новеллы о космосе, 1973

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о выходе в прокат О фильме Забавные приключения рисованых космонавтов. Развернуть 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 11 минут Год выпуска 1973 Премьера в России 3 октября 1973 Премьера в мире 3 октября 1973 Возраст 12+ Режиссер Лев Атаманов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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