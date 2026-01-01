Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ночной дозор
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Ночной дозор

Ночной дозор

Night Watch 18+
О фильме

Пытаясь прийти в себя от недавнего нервного срыва, Эллен Уилер становится невольной свидетельницей убийства, произошедшего в доме напротив. Она сообщает о произошедшем преступлении мужу и другу, но, учитывая её нестабильное психическое состояние, те не склонны ей верить.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 9 августа 1973
Дата выхода
9 августа 1973 Россия 16+
9 августа 1973 Казахстан
8 ноября 1973 США
9 августа 1973 Украина
MPAA PG
Производство Brut Productions, Nightwatch Films
Другие названия
Night Watch, A Noite dos Mil Olhos, Ad un'ora della notte, Bir gece vakti, De nacht van de duizend ogen, Die Nacht der tausend Augen, I nyhta ehei polla matia, Kauhujen ikkuna, La noche de los mil ojos, La nuit de la terreur, Nattens redsler, Nattmaran, Nightwatch, Nocne widma, Øjne i natten, Terreur dans la nuit, Una hora en la noche, Vigília nas Sombras, Vökunætur, Yoru o mitsumete, Ночной дозор, 夜をみつめて
Режиссер
Брайан Дж. Хаттон
В ролях
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Лоуренс Харви
Билли Уайтлоу
Роберт Лэнг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
13 голосов
6.3 IMDb
Цитаты
Appleby Как красиво вы обустроили дом. Знаете, когда я был ребёнком, здесь было всего три комнаты? Прекрасно, очень прекрасно. Я обожаю индийское искусство. Эротичное, жестокое... Ваша муза для всего этого замысла, полагаю. Так мило. О... вы надолго уезжаете?
Ellen Wheeler Похоже, это сейчас зависит от... вас, мистер Эпплби.
Appleby О, миссис Уилер... Инспектор Уокер тоже бы мне не поверил. Но я искренне восхищаюсь вами. Сколько «брошенных жён» или рогоносцев смогли бы найти в себе смелость сделать то, что сделали вы? Я же — ничего.
Ellen Wheeler Прошу об одолжении, но раз вы так любите этот дом...
Appleby Да?
Ellen Wheeler Не могли бы вы остаться здесь и присмотреть за ним, пока меня не будет?
Appleby [заинтригованно] Ну... не знаю, что сказать.
Ellen Wheeler И за садом, конечно. Вот ключи.
Appleby [берёт ключи] С удовольствием. Прослежу, чтобы ничего не нарушили.
Ellen Wheeler Спасибо, мистер Эпплби.
Appleby Нет... спасибо вам, миссис Уилер.
