Appleby Как красиво вы обустроили дом. Знаете, когда я был ребёнком, здесь было всего три комнаты? Прекрасно, очень прекрасно. Я обожаю индийское искусство. Эротичное, жестокое... Ваша муза для всего этого замысла, полагаю. Так мило. О... вы надолго уезжаете?

Ellen Wheeler Похоже, это сейчас зависит от... вас, мистер Эпплби.

Appleby О, миссис Уилер... Инспектор Уокер тоже бы мне не поверил. Но я искренне восхищаюсь вами. Сколько «брошенных жён» или рогоносцев смогли бы найти в себе смелость сделать то, что сделали вы? Я же — ничего.

Ellen Wheeler Прошу об одолжении, но раз вы так любите этот дом...

Appleby Да?

Ellen Wheeler Не могли бы вы остаться здесь и присмотреть за ним, пока меня не будет?

Appleby [заинтригованно] Ну... не знаю, что сказать.

Ellen Wheeler И за садом, конечно. Вот ключи.

Appleby [берёт ключи] С удовольствием. Прослежу, чтобы ничего не нарушили.

Ellen Wheeler Спасибо, мистер Эпплби.