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Рейтинги
7.6
Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
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О фильме
История человека, попавшего на необитаемый остров.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
23 апреля 1973
Дата выхода
23 апреля 1973
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Ostrov, Остров, Island, L'île, L'isola, Saari, Sziget, The Island, Wyspa, Острів
Режиссер
Федор Хитрук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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