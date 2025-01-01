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Постер мультфильма Остров
Постер мультфильма Остров
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Остров

Остров

Ostrov 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История человека, попавшего на необитаемый остров.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 23 апреля 1973
Дата выхода
23 апреля 1973 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Ostrov, Остров, Island, L'île, L'isola, Saari, Sziget, The Island, Wyspa, Острів
Режиссер
Федор Хитрук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Остров

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