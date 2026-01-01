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Постер фильма Бездельник
5.6
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5.6

Бездельник

, 1973
Scalawag
США, Италия, Югославия / приключения, вестерн / 18+
Постер фильма Бездельник
5.6

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Peg
Марк Лестер
Jamie
Невилл Брэнд
Mudhook
Джордж Истмен
Don Aragon
Дон Страуд
Velvet
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Fly Speck
Лесли-Энн Даун
Лесли-Энн Даун
Lucy-Ann
Мэл Бланк
Barfly the Parrot
Фил Браун
Sandy
Davor Antolic
Rooster
Режиссер Кирк Дуглас, Зоран Чалич
Сценарист Кирк Дуглас, Роберт Льюис Стивенсон
Композитор Джон Камерон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Италия / Югославия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 22 апреля 1973
Дата выхода
16 октября 1973 Россия 0+
12 июля 1974 Германия
22 апреля 1973 Италия
16 октября 1973 Казахстан
13 ноября 1973 США
16 октября 1973 Украина
MPAA G
Бюджет $1 500 000
Производство Bryna Productions, Inex Film, Oceania Produzioni Internazionali Cinematografiche
Другие названия
Scalawag, Pata de palo, Peg Leg, Musket & Sabre, Protuva, As Aventuras de um Velhaco, Aventuras de un bribón, Bar Silver, Izgubljenec, Jamie's Treasure Hunt, Kirk Douglas - Best of, Le boucanier des mers, Le trésor de Box Canyon, O arhon ton okeanon, Picior de lemn, muschetă şi sabie, Scalawag - Der Pirat Der 7 Meere, Sjørøver til hest, The Scalawag, Un magnifico ceffo di galera

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5 IMDb

Отзывы о фильме

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