Mickey King [закадровый голос] День начался тихо... пока я не встал с кровати. Это была моя первая ошибка. Вторая — дойти отсюда до сюда. Так всё и началось. Это было странное приключение, которое привело пятерых человек на кладбище. И исключило меня из числа покупателей слабительных.