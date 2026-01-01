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Постер фильма Целлюлоза
5.9
Киноафиша Фильмы Целлюлоза
5.9

Целлюлоза

, 1972
Pulp
Великобритания / криминал, триллер, драма / 18+
Постер фильма Целлюлоза
5.9

О фильме

Автора бульварных детективов Микки Кинга приглашают поработать «негром» — написать автобиографию за некогда известного киноактера. Выясняется, что это — Престон Гилберт, прославившийся исполнением ролей гангстеров и общавшийся с ними не только на экране. Теперь он умирает от рака и хочет оставить потомкам свою историю жизни. Кинг с рвением приступает к делу, но во время одной из вечеринок Гилберта убивают, и теперь Кингу придется потрудиться, чтобы закончить свою работу…

В ролях

Майкл Кейн
Майкл Кейн
Микки Кинг
Микки Руни
Preston Gilbert
Лайонел Стэндер
Ben Dinuccio
Лизабет Скотт
Betty Cippola
Надя Кассини
Liz
Дэннис Прайс
The Englishman
Аль Леттьери
Miller
Леопольдо Триесте
Леопольдо Триесте
Marcovic
Америго Тот
Партизан
Роберт Сакки
The Bogeyman
Режиссер Майк Ходжис
Сценарист Майк Ходжис
Композитор Джордж Генри Мартин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 ноября 1972
Дата выхода
3 мая 1973 Россия 12+
3 мая 1973 Казахстан
1 ноября 1972 США
3 мая 1973 Украина
MPAA PG
Производство Three Michaels Film Productions
Другие названия
Pulp, Malta sehen und sterben, Aku no shinshi roku, Batota no jogo, Bulvarinis skaitalas, Colpiscono senza pietà, Diário de um Gângster, Diario de un gángster, Døden i pocketutgave, Historias peligrosas, Literatură ieftină, Máltát látni és meghalni, Memoirs of a Ghostwriter, Pulp - Malta sehen und sterben, Retraite mortelle, Scandal, Skyt ikke på skribenten, Vimata sto agnosto, Βήματα στο άγνωστο, Дешёвое чтиво, Кримка, 悪の紳士録, Целлюлоза

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb

Цитаты

Mickey King [закадровый голос] День начался тихо... пока я не встал с кровати. Это была моя первая ошибка. Вторая — дойти отсюда до сюда. Так всё и началось. Это было странное приключение, которое привело пятерых человек на кладбище. И исключило меня из числа покупателей слабительных.

Отзывы о фильме

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