Автора бульварных детективов Микки Кинга приглашают поработать «негром» — написать автобиографию за некогда известного киноактера. Выясняется, что это — Престон Гилберт, прославившийся исполнением ролей гангстеров и общавшийся с ними не только на экране. Теперь он умирает от рака и хочет оставить потомкам свою историю жизни. Кинг с рвением приступает к делу, но во время одной из вечеринок Гилберта убивают, и теперь Кингу придется потрудиться, чтобы закончить свою работу…
|3 мая 1973
|Россия
|12+
|3 мая 1973
|Казахстан
|1 ноября 1972
|США
|3 мая 1973
|Украина