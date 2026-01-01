Ash Wednesday, Miércoles de ceniza, Die Rivalin, Aske Onsdag, Barbara Sawyer and Her Beauticians, Der Preis der Schönheit, Etter den søte kløe, Les noces de cendres, Mercoledì delle ceneri, Meu Corpo em Tuas Mãos, Miercurea Cenușii, Porque morre o nosso amor?, Rivalerna, Środa popielcowa, Unutulan hatıralar, Δεν μπορούμε να ζούμε με αναμνήσεις, Πλαστές καταστάσεις, День покаяния, 別離（1974）
Рейтинг фильма
5.2
Оцените14 голосов
5.1IMDb
Цитаты
Mark SawyerМы не можем жить воспоминаниями.
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