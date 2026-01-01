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Постер фильма День покаяния
5.2
Киноафиша Фильмы День покаяния
5.2

День покаяния

, 1973
Ash Wednesday
США / драма / 18+
Постер фильма День покаяния
5.2

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Barbara Sawyer
Генри Фонда
Генри Фонда
Mark Sawyer
Хельмут Бергер
Erich
Кейт Бакстер
David
Морис Тенак
Doctor Lambert
Маргарет Блай
Kate Sawyer
Моника Ван Вурен
German Woman
Хеннинг Шлутер
Bridge Player
Дино Меле
Mario
Kathy Van Lypps
Mandy
Режиссер Ларри Пирс
Сценарист Жан-Клод Трамон
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 1 ноября 1973
Дата выхода
1 ноября 1973 Россия 18+
1 января 1975 Австрия 12
1 ноября 1973 Казахстан
1 ноября 1973 США
1 ноября 1973 Украина
MPAA R
Производство New Gold Entertainment, Sagittarius Productions
Другие названия
Ash Wednesday, Miércoles de ceniza, Die Rivalin, Aske Onsdag, Barbara Sawyer and Her Beauticians, Der Preis der Schönheit, Etter den søte kløe, Les noces de cendres, Mercoledì delle ceneri, Meu Corpo em Tuas Mãos, Miercurea Cenușii, Porque morre o nosso amor?, Rivalerna, Środa popielcowa, Unutulan hatıralar, Δεν μπορούμε να ζούμε με αναμνήσεις, Πλαστές καταστάσεις, День покаяния, 別離（1974）

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Отзывы о фильме

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