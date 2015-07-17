Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.1
Спящий

Спящий

Sleeper 18+
О фильме

После операции Майлса Монро замораживают, и он просыпается в 2173 году в полицейском государстве. Правительство довело технику пыток до такого совершенства, что беспомощных жертв заставляют беспрерывно смотреть видеозаписи выступлений Хауарда Коселла по телевидению.

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 17 декабря 1973
Дата выхода
17 декабря 1973 Россия 6+
15 марта 1974 Бразилия
20 февраля 1974 Великобритания
25 апреля 1974 Германия
4 апреля 1974 Дания
15 марта 1974 Италия
17 декабря 1973 Казахстан
17 декабря 1973 США
17 декабря 1973 Украина
1 мая 1974 Франция
20 июля 1974 Швеция
MPAA PG
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $18 344 887
Производство Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions, Rollins-Joffe Productions
Другие названия
Sleeper, El dormilón, Der Schläfer, Sjusovaren, 200 yıl sonra, A hétalvó, Adormitul, Dypfryst for fremtiden, El dormilega, Il dormiglione, Miegalius, O Dorminhoco, O Herói do Ano 2000, O ypnaras, Povampireni Majls, Sleeper - mig og fremtiden, Śpioch, Unikeko, Woody en de robotten, Woody et les robots, Yashnuni, Ο υπναράς, Повампирени Мајлс, Поспаланко, Спящий, Той, що спить, स्लीपर, スリーパー, 傻瓜大鬧科學城
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Дайан Китон
Дайан Китон
Джон Бек
Дон Кифер
Мэри Грегори
Фильмы похожие на Спящий
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить 6.9
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить (1972)
Бананы 6.9
Бананы (1971)
Зелиг 7.7
Зелиг (1983)
Любовь и смерть 7.7
Любовь и смерть (1975)
Сексуальная комедия в летнюю ночь 5.6
Сексуальная комедия в летнюю ночь (1982)
Преступления и проступки 7.9
Преступления и проступки (1989)
Дни радио 7.5
Дни радио (1987)
Бродвей Дэнни Роуз 7.4
Бродвей Дэнни Роуз (1984)
Воспоминания звездной пыли 7.2
Воспоминания звездной пыли (1980)
Хватай деньги и беги 7.3
Хватай деньги и беги (1969)
Пурпурная роза Каира 7.6
Пурпурная роза Каира (1985)
Сыграй это снова, Сэм! 7.6
Сыграй это снова, Сэм! (1972)

Рейтинг фильма

7.2

7.2
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Луна Шлоссер Трудно поверить, что ты не занималась сексом целых 200 лет.
Майлз Монро 204, если считать мой брак.
Новости о фильме
Ретроспектива Вуди Аллена в кинотеатре "Аврора"

17 июля 2015 00:00
С 23 по 26 июля в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов одного из величайших режиссеров современности Вуди Аллена. В этом году мастеру ироничных киноисторий исполняется
17 июля 2015 00:00
