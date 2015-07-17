Отзывы о фильме
После операции Майлса Монро замораживают, и он просыпается в 2173 году в полицейском государстве. Правительство довело технику пыток до такого совершенства, что беспомощных жертв заставляют беспрерывно смотреть видеозаписи выступлений Хауарда Коселла по телевидению.
|17 декабря 1973
|Россия
|6+
|15 марта 1974
|Бразилия
|20 февраля 1974
|Великобритания
|25 апреля 1974
|Германия
|4 апреля 1974
|Дания
|15 марта 1974
|Италия
|17 декабря 1973
|Казахстан
|17 декабря 1973
|США
|17 декабря 1973
|Украина
|1 мая 1974
|Франция
|20 июля 1974
|Швеция