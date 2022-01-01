Показ из музыкального цикла кинолектория «Детский Пионер» приурочен к 85-летнему юбилею композитора Софьи Губайдулиной. «Маугли» (1973) — одна из самых известных работ автора, регулярно писавшей для кино и мультипликации. О творчестве Софьи Губайдулиной и музыке в советской мультипликации расскажет Алексей Мунипов. Мультипликационный сериал патриарха отечественной мультипликации Романа Давыдова выходил с 1967 по 1973 гг., после чего был смонтирован в единый фильм. Одновременно с первой серией («Ракша») в США вышла другая экранизация Редьярда Киплинга — знаменитая «Книга Джунглей», последняя работа самого Уолта Диснея. В отличие от диснеевской версии, «Маугли» ближе к букве и духу оригинала: это рассказ о мужестве, мудрости и судьбе. Здесь не танцуют и не поют, но музыкой проникнуто каждое движение тела и души. Фильм будет показан с 35-миллиметровой пленки. После перерыва на какао и печенье с детьми работает преподаватель Школы современного танца ЦЕХ.