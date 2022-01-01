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Маугли

Маугли, 1973

1973 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Человеческий младенец, неизвестно как оказавшийся в джунглях, выживает лишь благодаря волчице, которая вскормила его и воспитала как собственного детеныша. Со временем о человеке становится известно всем обитателям джунглей. Большинство принимает Маугли за своего, но есть и те, кто согласен с жестоким и коварным тигром Шерханом, который считает, что человеку не место среди зверей.

  • В переводе с языка Пенджаби «маугли» означает «ребенок».
  • Перемонтированная версия цикла из пяти мультфильмов о Маугли режиссера Романа Давыдова, снятых в 1967-1971 годах. 
  • Фильм снят по мотивам сборника рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга. 
  • В оригинальной повести Багира – это самец пантеры. Из-за особенностей звучания имени животного на русском языке Багиру было решено сделать самкой. 
  • В США дублированная на английский язык версия мультфильма была выпущена на видео в 1996 году под названием «Приключения Маугли». Из фильма было вырезано несколько слишком жестоких сцен.
  • Во время создания фильма режиссер требовал от мультипликаторов вживаться в образы животных, чтобы «ощущать» те мышцы, которые должны шевелить хвост. Для создания некоторых сцен фильма мультипликаторы вдохновлялись эпизодами программы «В мире животных».

Показ из музыкального цикла кинолектория «Детский Пионер» приурочен к 85-летнему юбилею композитора Софьи Губайдулиной. «Маугли» (1973) — одна из самых известных работ автора, регулярно писавшей для кино и мультипликации. О творчестве Софьи Губайдулиной и музыке в советской мультипликации расскажет Алексей Мунипов. Мультипликационный сериал патриарха отечественной мультипликации Романа Давыдова выходил с 1967 по 1973 гг., после чего был смонтирован в единый фильм. Одновременно с первой серией («Ракша») в США вышла другая экранизация Редьярда Киплинга — знаменитая «Книга Джунглей», последняя работа самого Уолта Диснея. В отличие от диснеевской версии, «Маугли» ближе к букве и духу оригинала: это рассказ о мужестве, мудрости и судьбе. Здесь не танцуют и не поют, но музыкой проникнуто каждое движение тела и души. Фильм будет показан с 35-миллиметровой пленки. После перерыва на какао и печенье с детьми работает преподаватель Школы современного танца ЦЕХ.

7.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 1 января 1973
Премьера в мире 1 января 1973
Возраст 6+
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Степан Бубнов
Людмила Касаткина
Людмила Касаткина
Юрий Хржановский
Лев Любецкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маугли 1 постер
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