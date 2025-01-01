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Игрок

Igrok 18+
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О фильме

Действие картины разворачивается в вымышленном курортном городе. Генерал Загорянский остро нуждается в деньгах и со дня на день ждет из Москвы известий о смерти пожилой тетушки. Тем временем в падчерицу генерала, юную и прелестную Полину, влюбляется ее учитель Алексей Иванович. К сожалению, он слишком беден, чтобы рассчитывать на взаимность, зато благосклонностью девушки пользуется обеспеченный маркиз де Грие. К удивлению и негодованию Загорянского, тетушка не только не умирает, но и лично приезжает на курорт. Здесь она проигрывает большую часть своего состояния в рулетку. Де Грие исчезает, а Алексей Иванович ради возлюбленной решается на отчаянный шаг...

  • Фильм, снятый Алексеем Баталовым, стал десятой по счету экранизацией одноименного романа Ф.М. Достоевского.
  • Интересно, что в СССР до этого был снят лишь один фильм по “Игроку”. Все остальные экранизации созданы кинодеятелями Франции, Германии, Аргентины, США, Великобритании, Италии и Венгрии.
  • “Игрок” - третья режиссерская работа Алексея Баталова. Ранее он снял экранизации повести Н.В. Гоголя “Шинель” и повести Юрия Олеши “Три толстяка”.
  • Роль француженки Бланш сыграла иностранка - чешская актриса Итка Зеленогорска.

По одноименному роману Ф.М. Достоевского

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 17 ноября 1972
Дата выхода
5 февраля 1973 Россия 12+
17 ноября 1972 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov, Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Igrok, Игрок, A játékos, Gracz, Hráč, Pelurit, The Gambler, Ο παίκτης, Играчът на рулетка
Режиссер
Алексей Баталов
Алексей Баталов
В ролях
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Любовь Добржанская
Любовь Добржанская
Житка Зеленогорска
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Игрок

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