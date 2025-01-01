Действие картины разворачивается в вымышленном курортном городе. Генерал Загорянский остро нуждается в деньгах и со дня на день ждет из Москвы известий о смерти пожилой тетушки. Тем временем в падчерицу генерала, юную и прелестную Полину, влюбляется ее учитель Алексей Иванович. К сожалению, он слишком беден, чтобы рассчитывать на взаимность, зато благосклонностью девушки пользуется обеспеченный маркиз де Грие. К удивлению и негодованию Загорянского, тетушка не только не умирает, но и лично приезжает на курорт. Здесь она проигрывает большую часть своего состояния в рулетку. Де Грие исчезает, а Алексей Иванович ради возлюбленной решается на отчаянный шаг...