Кортик, 1973

Сериал «Кортик» по одноименному роману Анатолия Рыбакова рассказывает историю двух мальчиков, которые открывают для себя загадочный мир бандитов и сокровищ. Мысли о найденном кинжале не отпускают Мишу и его закадычного друга Генку. Ребята решают во что бы то ни стало разобраться в его таинственном происхождении и оказываются втянутыми в конфликт между белогвардейцами и бывшими матросами. Только благодаря смекалке, отваге, смелости и доблести, проявленным юными пионерами, мальчикам удается не только разгадать все спрятанные загадки, но и преодолеть множество приключений на пути.

Главный герой Миша со своими верными друзьями и соратниками по игре, Геной и Славой, отправляются навстречу приключениям. Бесстрашные мальчуганы готовы столкнуться лицом к лицу с опасностью, бандитами и ужасными тайнами, которые хранит в себе кортик. Кинжал переходит из рук в руки, оставляя за собой кровавый след, так как все его бывшие владельцы погибали насильственной смертью. Теперь ребятам предстоит расшифровать послание и найти секретные материалы, доступ к которым прольет свет на мистические события прошедших лет.

В 1 серии «Кортика» Миша видит, как его сосед-матрос прячет что-то под собачьей будкой. Любопытство мальчика берет над ним верх, и он проверяет тайник. Там он находит старинный морской кортик, внутри которого зашифровано послание. Мишка со своим другом Геной решают раскрыть тайну зловещего кинжала.

Во 2 серии Миша, Гена и их новый друг Славик снова отправляются навстречу приключениям, на этот раз им предстоит выследить Филина. Мальчишки объединяют свои усилия с Мишей Коровиным и пытаются выкрасть ножны от кортика.

В 3 серии «Кортика» пионеры прикладывают немало усилий для того, чтобы разобраться в загадочном шифре на ножнах найденного ими кинжала. Не без посторонней помощи ребята все-таки обнаруживают тайник, где спрятано нечто очень ценное.