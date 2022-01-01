Кортик, 1973

Сериал «Кортик» по одноименному роману Анатолия Рыбакова рассказывает историю двух мальчиков, которые открывают для себя загадочный мир бандитов и сокровищ. Мысли о найденном кинжале не отпускают Мишу и его закадычного друга Генку. Ребята решают во что бы то ни стало разобраться в его таинственном происхождении и оказываются втянутыми в конфликт между белогвардейцами и бывшими матросами. Только благодаря смекалке, отваге, смелости и доблести, проявленным юными пионерами, мальчикам удается не только разгадать все спрятанные загадки, но и преодолеть множество приключений на пути.
Главный герой Миша со своими верными друзьями и соратниками по игре, Геной и Славой, отправляются навстречу приключениям. Бесстрашные мальчуганы готовы столкнуться лицом к лицу с опасностью, бандитами и ужасными тайнами, которые хранит в себе кортик. Кинжал переходит из рук в руки, оставляя за собой кровавый след, так как все его бывшие владельцы погибали насильственной смертью. Теперь ребятам предстоит расшифровать послание и найти секретные материалы, доступ к которым прольет свет на мистические события прошедших лет.
В 1 серии «Кортика» Миша видит, как его сосед-матрос прячет что-то под собачьей будкой. Любопытство мальчика берет над ним верх, и он проверяет тайник. Там он находит старинный морской кортик, внутри которого зашифровано послание. Мишка со своим другом Геной решают раскрыть тайну зловещего кинжала.
Во 2 серии Миша, Гена и их новый друг Славик снова отправляются навстречу приключениям, на этот раз им предстоит выследить Филина. Мальчишки объединяют свои усилия с Мишей Коровиным и пытаются выкрасть ножны от кортика.
В 3 серии «Кортика» пионеры прикладывают немало усилий для того, чтобы разобраться в загадочном шифре на ножнах найденного ими кинжала. Не без посторонней помощи ребята все-таки обнаруживают тайник, где спрятано нечто очень ценное.
1921-й год, в России идет гражданская война. Миша Поляков гостит у бабушки с дедушкой в маленьком городке Ревске. Там он знакомится с хулиганистым Генкой, который вечно попадает в разные истории. На этот раз в руках у ребят оказывается старинный кортик, на котором были выбиты какие-то таинственные знаки. За кортиком охотится бывший белогвардеец Никитский, но друзьям удается сохранить его у себя… Вернувшись в Москву, Миша, Генка и юный пианист Славка продолжают разгадывать тайну старинного кортика. Узнав, что у сына рецидивиста Филина есть ножны от этого кортика, ребята делают все, чтобы ими завладеть. Заполучив ножны, ребятам с помощью учителя искусств удается расшифровать таинственную надпись на холодном оружии. Но тут они узнают, что на их след вышел один из подельников Филина… Смотрите культовый советский мини-сериал «Кортик», первую часть трилогии, снятой по романам Анатолия Рыбакова. Тем, кто вырос в Советском Союзе, этот фильм поможет на несколько часов вернуться в детство, в счастливое время летних каникул, когда по телевизору показывали всеми любимые детские фильмы. А те, кто посмотрят «Кортик» впервые, получат удовольствие от захватывающих и опасных приключений ребят, погрузятся в атмосферу тайны и поиска разгадок, получат представление о тех ценностях, на которых воспитывались их родители.