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Постер фильма Выход Дракона
Постер фильма Выход Дракона
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Выход Дракона

Выход Дракона

Enter the Dragon 18+
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О фильме

Ли нанят разведывательной группой для проникновения на остров, принадлежащий преступнику Хану, который публично появляется только раз в три года на турнире по боевым искусствам, который он проводи. Хан изучал навыки боевых искусств в том же монастыре, что и Ли, которого тоже пригласили на турнир. Когда Ли узнает, что именно люди Хана несут ответственность за смерть его сестры, он намеревается отомстить. Среди других участников турнира – американцы Ропер и Уильямс, вместе служившие в армии. Вскоре все они понимают, что Хан использует турнир для своих целей…

  • По случайности Брюс Ли действительно ударил Джеки Чана по лицу одной из своих боевых дубинок. Он сразу же извинился и настоял, чтобы после этого Чан мог работать над всеми его фильмами. К сожалению, Ли умер, не успев сдержать обещание.
  • Один из актеров массовки бросил вызов Брюсу Ли, чтобы увидеть, действительно ли он так хорош. Ли быстро выиграл бой и отправил статиста обратно к работе.
  • У постановщика возникли проблемы с поиском актрис, которые согласились бы играть проституток, поэтому создателям пришлось нанять настоящих проституток.
  • Фильм полностью снимался без звука. Все диалоги и эффекты были дублированы во время постпродакшена в студии звукозаписи.

Раз в три года лучшие мастера единоборств приезжали на остров Хана, чтобы участвовать в поединках. Собираясь к Хану, лучший воспитанник монастыря Шаолинь Ли сначала отправился в Гонконг, где узнал, что его родные погибли от рук прислужников Хана. Вместе с другими мастерами он прибыл на остров, чтобы собрать улики против Хана и отомстить убийцам своих родных. А Хан обнаружив, что кто-то проявляет излишнее любопытство, решил найти неведомого врага и жестоко наказать. Но Ли успел вызвать полицию, а сам начал сражение с бойцами Хана...

Выход Дракона - trailer
Выход Дракона  trailer
Страна Гонконг / США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 26 июля 1973
Дата выхода
26 июля 1973 Россия 16+
1 ноября 1973 Австралия
25 декабря 1973 Бразилия
11 января 1974 Великобритания
17 июля 1986 Венгрия
25 января 1974 Германия
14 сентября 2023 Греция
17 августа 1973 Дания 15
18 января 1974 Ирландия
9 мая 1974 Испания
11 января 1974 Италия
26 июля 1973 Казахстан
6 мая 1982 Нидерланды
22 июня 1982 Польша 18
9 ноября 1997 США
18 октября 1980 Турция
26 июля 1973 Украина
17 августа 1973 Финляндия K-18
9 января 1974 Франция
15 марта 1974 Швеция
1 января 1974 Южная Корея 15
23 августа 1997 Япония
MPAA R
Бюджет $850 000
Сборы в мире $115 762
Производство Warner Bros., Concord Productions, Sequoia Pictures
Другие названия
Enter the Dragon, Operación dragón, Der Mann mit der Todeskralle, I drakens tecken, Выход Дракона, A sárkány közbelép, Blood and Steel, Bruce Lee: Mãos de Ferro, Burn, Dragon!, Draakon astub võitlusse, Dragon, Drakonas įžengia, Ejder Kalesi̇, Ejderin Fedaileri, Ejderin Üç Fedaisi, Enter the Dragon - Special Edition, Ezhdeha Vared Mishavad, Han's Island, I 3 dell'Operazione Drago, I dragens klør, I drankens gap, Í klóm drekans, In de klauwen van de draak, Intra Dragonul, Lohikäärmeen kidassa, Lohikäärmeen tie, Long Tranh Hổ Đấu, Long zheng hu dou, Lung4 Zang1 Fu2 Dau3, Moeyo doragon, O Dragão Ataca, Operação Dragão, Operation Dragon, Opération dragon, The Deadly Three, U zmajevom gnijezdu, V zmajevem gnezdu, Wejście smoka, Ο κίτρινος πράκτωρ του Χονγκ Κονγκ, Вихід Дракона, Дракона идва, У змајевом гнезду, 燃えよドラゴン, 龍爭虎鬥, 龙争虎斗
Режиссер
Роберт Клауз
Роберт Клауз
В ролях
Брюс Ли
Брюс Ли
Джон Сэксон
Джон Сэксон
Кьен Ших
Кьен Ших
Ана Капри
Ана Капри
Джим Келли
Джим Келли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
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24 июля 2018 10:36
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