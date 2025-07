Страна Гонконг / США

Продолжительность 1 час 38 минут

Год выпуска 1973

Премьера в мире 26 июля 1973

MPAA R

Бюджет $850 000

Сборы в мире $115 762

Производство Warner Bros., Concord Productions, Sequoia Pictures

Другие названия

Enter the Dragon, Operación dragón, Der Mann mit der Todeskralle, I drakens tecken, Выход Дракона, A sárkány közbelép, Blood and Steel, Bruce Lee: Mãos de Ferro, Burn, Dragon!, Draakon astub võitlusse, Dragon, Drakonas įžengia, Ejder Kalesi̇, Ejderin Fedaileri, Ejderin Üç Fedaisi, Enter the Dragon - Special Edition, Ezhdeha Vared Mishavad, Han's Island, I 3 dell'Operazione Drago, I dragens klør, I drankens gap, Í klóm drekans, In de klauwen van de draak, Intra Dragonul, Lohikäärmeen kidassa, Lohikäärmeen tie, Long Tranh Hổ Đấu, Long zheng hu dou, Lung4 Zang1 Fu2 Dau3, Moeyo doragon, O Dragão Ataca, Operação Dragão, Operation Dragon, Opération dragon, The Deadly Three, U zmajevom gnijezdu, V zmajevem gnezdu, Wejście smoka, Ο κίτρινος πράκτωρ του Χονγκ Κονγκ, Вихід Дракона, Дракона идва, У змајевом гнезду, 燃えよドラゴン, 龍爭虎鬥, 龙争虎斗