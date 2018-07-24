Ли нанят разведывательной группой для проникновения на остров, принадлежащий преступнику Хану, который публично появляется только раз в три года на турнире по боевым искусствам, который он проводи. Хан изучал навыки боевых искусств в том же монастыре, что и Ли, которого тоже пригласили на турнир. Когда Ли узнает, что именно люди Хана несут ответственность за смерть его сестры, он намеревается отомстить. Среди других участников турнира – американцы Ропер и Уильямс, вместе служившие в армии. Вскоре все они понимают, что Хан использует турнир для своих целей…