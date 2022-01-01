Нейлон 100%, 1973

Комедийный фильм «Нейлон 100%» — художественная кинолента 1973 года, которую создал любимый актёр и талантливый режиссер Владимир Басов. Фильм-мюзикл выстроен экспериментальным образом из коротких, следующих друг за другом, сюжетов и музыкальных номеров. Комедия остро и тонко высмеивает пороки общества того времени, а созвездие известных советских артистов нескольких поколений в одном фильме добавляют картине неповторимую харизму. Молодому зрителю проблемы героев покажутся еще забавнее, потому как в центре истории дефицитная в те времена вещь, попавшая в руки обывателей. Женщина, получив в подарок от супруга нейлоновую шубу, привезенную из-за границы, тут же относит обновку в комиссионный магазин, чтобы продать. Дефицитный товар выкупили по смешной цене, но прежде чем дойти до покупателя, шубка попадает в руки продавщиц. Новинка так пришлась по вкусу женщинам, что на прилавке не появилась, а «пошла гулять» по рукам ушлых комиссионщиц. Вскоре появляется и множество других невероятных хозяев: артисты, адвокат, спекулянт, зубной техник, а потом и вовсе самый необычный обладатель 100% Нейлона — знаменитый коневод.

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