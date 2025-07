Страна СССР

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 1973

Премьера в мире 1 октября 1973

Производство Мосфильм

Другие названия

Zemlya Sannikova, Sannikow-Land, Земля Санникова, A gejzírvölgy titka, Salattu maa, Sanikovo žemė, The Land of Sannikov, The Sannikov Land, Ziemia Sannikowa, サンニコフ島