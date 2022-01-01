Трудный путь, 1973

Майкл, молодой, но ощущающий себя несчастным, художник живет со своей придурочной мамашей и сразу двумя отчимами. Когда такая сволочная жизнь становится совершенно непереносимой, он сбегает из дома, но сталкивается с еще более страшными проблемами.



Ему открывается скрытый от обычных людских глаз, неизвестный мир улиц дикого, запретного Нью-Йорка. Бездомные бродяги, проститутки, вооруженные гангстеры, продажные менты — этот мир оказался совсем не таким романтичным, как его иногда представляют в кино…