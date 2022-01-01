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Трудный путь
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Heavy Traffic

Трудный путь, 1973

1973 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Майкл, молодой, но ощущающий себя несчастным, художник живет со своей придурочной мамашей и сразу двумя отчимами. Когда такая сволочная жизнь становится совершенно непереносимой, он сбегает из дома, но сталкивается с еще более страшными проблемами.

Ему открывается скрытый от обычных людских глаз, неизвестный мир улиц дикого, запретного Нью-Йорка. Бездомные бродяги, проститутки, вооруженные гангстеры, продажные менты — этот мир оказался совсем не таким романтичным, как его иногда представляют в кино…

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 17 ноября 1973
Премьера в мире 8 августа 1973
Возраст 18+
Режиссер
Ральф Бакши
В ролях
Джозеф Кауфман
Фрэнк ДеКова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Трудный путь 2 постера
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