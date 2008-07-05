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Постер фильма Последний наряд
7.7
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7.7

Последний наряд

, 1973
The Last Detail
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Последний наряд
7.7

О фильме

Двум офицерам военно-морского флота Билли Баддаски и Малхоллу «Мулу» поручают доставить мелкого воришку Ларри Мэдоуса в бостонскую тюрьму. По дороге они узнают, что 18-летний Ларри получил восемь лет лишения свободы за попытку украсть 40 долларов из ящика для пожертвований. Проникшись сочувствием к своему «подопечному», не успевшему насладиться всеми радостями жизни, Будовски и Малхолл решают подбодрить паренька и устроить ему незабываемый праздник…

В ролях

Джек Николсон
Джек Николсон
Buddusky
Отис Янг
Mulhall
Рэнди Куэйд
Рэнди Куэйд
Meadows
Клифтон Джеймс
M.A.A.
Кэрол Кейн
Young Whore
Майкл Мориарти
Майкл Мориарти
Marine O.D.
Luana Anders
Donna
Кэтлин Миллер
Annette
Нэнси Аллен
Nancy
Джерри Сэлсберг
Henry
Режиссер Хэл Эшби
Сценарист Роберт Таун, Дэррил Пониксен
Композитор Джонни Мэндел
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1973
Премьера онлайн 5 июля 2008
Премьера в мире 11 декабря 1973
Дата выхода
12 декабря 1973 Россия 18+
14 октября 1976 Венгрия KN
15 мая 1975 Германия
19 декабря 1975 Ирландия 18
18 февраля 1977 Испания
11 октября 1974 Италия
12 декабря 1973 Казахстан
30 июня 1974 Нидерланды
11 декабря 1973 США
12 декабря 1973 Украина
15 мая 1974 Франция
11 декабря 1973 Швеция 15
3 ноября 1976 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $2 300 000
Сборы в мире $422
Производство Columbia Pictures, Bright-Persky Associates, Acrobat Productions
Другие названия
The Last Detail, El último deber, Das letzte Kommando, Det hårda straffet, Последњи задатак, A Última Missão, Az utolsó szolgálat, Den hårde straf, Hun laatste corvee, L'ultima corvé, L'ultima corvée, La dernière corvée, O Último Dever, Ostatnie zadanie, Paskutine smulkmena, Saattokeikka, Sein letztes Kommando, Siste tjeneste, To teleftaio apospasma, Ultima misiune, Viimane lihv, Το τελευταίο απόσπασμα, Останній наряд, Последний наряд, Последният наряд, さらば冬のかもめ, 一触即发, 最后的任务, 最后的细节, 最后行动, 特殊任务, L'ultima corvè, Последният детайл

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Buddusky Если этот парень оттянется, я съем свою чёртову шляпу, мужик.
Mulhall Да, и я тоже начну кричать.
Meadows [возвращается к столу с Малхоллом и Буддски] Эй, ребята? Снимаем носки, берём яйца. Идём на вечеринку.

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