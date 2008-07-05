Двум офицерам военно-морского флота Билли Баддаски и Малхоллу «Мулу» поручают доставить мелкого воришку Ларри Мэдоуса в бостонскую тюрьму. По дороге они узнают, что 18-летний Ларри получил восемь лет лишения свободы за попытку украсть 40 долларов из ящика для пожертвований. Проникшись сочувствием к своему «подопечному», не успевшему насладиться всеми радостями жизни, Будовски и Малхолл решают подбодрить паренька и устроить ему незабываемый праздник…
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