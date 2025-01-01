США, 1850-е годы. Богатый землевладелец Вудли Пойндекстер вместе со своей семьей переезжает в Техас. В дороге путники едва не погибают во время урагана, но на помощь им вовремя приходит молодой мустангер Морис Джеральд. Вудли и его дочь Луиза в восторге от отважного спасителя, чего нельзя сказать о младшем Пойндекстере - заносчивом Генри. Его отношения с Джеральдом не сложились с самого начала. Поэтому, когда спустя время Генри находят убитым, подозрение падает на мустангера. Молодого человека уже собираются повесить без суда и следствия, когда на площади появляется загадочный всадник без головы…