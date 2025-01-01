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Всадник без головы

Vsadnik bez golovy 18+
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О фильме

США, 1850-е годы. Богатый землевладелец Вудли Пойндекстер вместе со своей семьей переезжает в Техас. В дороге путники едва не погибают во время урагана, но на помощь им вовремя приходит молодой мустангер Морис Джеральд. Вудли и его дочь Луиза в восторге от отважного спасителя, чего нельзя сказать о младшем Пойндекстере - заносчивом Генри. Его отношения с Джеральдом не сложились с самого начала. Поэтому, когда спустя время Генри находят убитым, подозрение падает на мустангера. Молодого человека уже собираются повесить без суда и следствия, когда на площади появляется загадочный всадник без головы…

  • Съемки картины проходили в Крыму. Бескрайние просторы Техаса снимали в Красной Балке, поместье Пойндекстера - в Ливадийском дворце и в Воронцовском парке в Алупке.
  • Специально для съемок из Подмосковья в Крым доставили породистых лошадей. По воспоминаниям режиссера Владимира Вайнштока, если бы на площадке с животными что-то случилось, сумма ущерба составила бы около 10 тысяч рублей. 
  • Темнокожих рабов в фильме сыграли студенты-кубинцы, а в роли гостей бала и участников военного оркестра были заняты местные жители. 
  • “Всадник без головы” - единственный игровой фильм в карьере Ивана Петрова (Зеб Стамп). Ранее и в дальнейшем он появлялся лишь в фильмах-спектаклях.

В середине XIX века, после кровопролитной войны с Мексикой, американцы начали покорение огромной территории Техаса. У нового владельца гасиенды Каса-дель-Корво дела идут далеко не блестяще. К тому же происходит страшное событие: бесследно исчезает его сын. Подозрение в убийстве падает на молодого мустангера Мориса Джеральда, в которого влюблена дочь хозяина. Когда кажется, что казнь неминуема, внезапно появляется главный свидетель преступления…

Страна СССР / Куба
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 25 июля 1973
Дата выхода
25 июля 1973 Россия 16+
25 июля 1973 СССР
8 августа 1973 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vsadnik bez golovy, Всадник без головы, A fej nélküli lovas, Boshsiz chavandoz, Călărețul fără cap, Jeździec bez głowy, Konjanik bez glave, Reiter ohne Kopf, The Headless Rider
Режиссер
Владимир Вайншток
В ролях
Людмила Савельева
Людмила Савельева
Олег Видов
Олег Видов
Алехандро Луго
Александр Милокостый
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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Всадник без головы

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