США, 1850-е годы. Богатый землевладелец Вудли Пойндекстер вместе со своей семьей переезжает в Техас. В дороге путники едва не погибают во время урагана, но на помощь им вовремя приходит молодой мустангер Морис Джеральд. Вудли и его дочь Луиза в восторге от отважного спасителя, чего нельзя сказать о младшем Пойндекстере - заносчивом Генри. Его отношения с Джеральдом не сложились с самого начала. Поэтому, когда спустя время Генри находят убитым, подозрение падает на мустангера. Молодого человека уже собираются повесить без суда и следствия, когда на площади появляется загадочный всадник без головы…
В середине XIX века, после кровопролитной войны с Мексикой, американцы начали покорение огромной территории Техаса. У нового владельца гасиенды Каса-дель-Корво дела идут далеко не блестяще. К тому же происходит страшное событие: бесследно исчезает его сын. Подозрение в убийстве падает на молодого мустангера Мориса Джеральда, в которого влюблена дочь хозяина. Когда кажется, что казнь неминуема, внезапно появляется главный свидетель преступления…
|25 июля 1973
|Россия
|16+
|25 июля 1973
|СССР
|8 августа 1973
|США