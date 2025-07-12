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Киноафиша Статьи «Женщина с прекрасными волосами»: ИИ показал, как бы выглядела настоящая Хюррем — на Узерли из «Великолепного» похожа только копной

«Женщина с прекрасными волосами»: ИИ показал, как бы выглядела настоящая Хюррем — на Узерли из «Великолепного» похожа только копной

12 июля 2025 17:09
«Женщина с прекрасными волосами»: ИИ показал, как бы выглядела настоящая Хюррем — на Узерли из «Великолепного» похожа только копной

Мы собрали описания современников, чтобы воссоздать образ самой загадочной женщины Османской империи.

Её звали Роксолана — но в Стамбуле ее почитают под именем Хюррем. Весёлая, мудрая, чарующая — именно так вспоминал её султан Сулейман. Она пленила не только его сердце, но и умы историков, художников и режиссёров, воссоздававших её образ в картинах, романах и сериалах.

Но кем она была на самом деле? И как могла выглядеть женщина, которую считали ведьмой и даром судьбы одновременно?

Историки и сейчас спорят о её внешности. С одной стороны — слухи о рыжих волосах, миниатюрности и миловидности. С другой — описания, в которых её называют вовсе не красавицей, сродни Мерьем Узерли из «Великолепного века». Согласитесь, будь она страшненькой, сериал бы точно не снискал славы.

Посол Брагадино утверждал, что она «не красива, но грациозна». Тревизано описал её как «полноватую, но миловидную». Некоторые говорили о светлых волосах, другие — о медных. Истинного портрета не осталось. Идеал эпохи возрождения — и почти ведьма по слухам из Стамбула. Где правда?

Османские хронисты не смели описывать внешность наложниц — за это можно было поплатиться головой. Поэтому венецианские дипломаты и путешественники писали с чужих слов. Даже если кто-то действительно видел Хюррем, это были уже зрелые годы, когда она родила пятерых детей и заняла место рядом с султаном как его законная жена.

«Моя женщина с прекрасными волосами, моя любовь с высоким слом, моя любовь с глазами, полным страдания...», — так писал о хасеки Сулейман.

«Женщина с прекрасными волосами»: ИИ показал, как бы выглядела настоящая Хюррем — на Узерли из «Великолепного» похожа только копной

Мы решили не гадать, а собрать всё, что известно. И воссоздать образ Хюррем — таким, каким он мог быть при помощи ИИ. Не идеализированным и не стилизованным под современные стандарты, а живым, человечным и исторически правдоподобным.

Это вам не «Великолепный век» на 100+ серий: 13 турдизи, которые можно посмотреть за выходные.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», Фото Киноафиша.инфо
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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